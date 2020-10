Cd. De Mexico, 29 de Octubre del 2020.- Sobra decir que Halloween (esa fiesta cada vez más celebrada en todas partes del mundo) necesita buena música para ambientarse y recrear todo un mundo de fantasía o terror, según la fiesta.

-Talking Heads, ‘Psycho Killer’ ¡Todo un clásico que no puede faltar en una buena fiesta de Halloween!

-The Rocky Horror Picture Show, ‘Time Warp’ Canción sacada de una de las películas más terroríficas de Halloween, nunca pasará de moda (su coreografía tampoco).

-Lady Gaga, ‘Monster’

-Marilyn Manson, ‘This Is Halloween’

-AC/DC, ‘Highway to Hell’ Es el único camino para subirle la emoción a tu fiesta.

-Nick Cave and the Bad Seeds, ‘Red Right Hand’ Uno de sus temas se ha utilizado en las tres películas ‘Scream’.

-Oingo Boingo, ‘Dead Man’s Party’ Si la traducimos estaremos diciendo nada más y nada menos que ‘la fiesta del hombre muerto’… ¿Hay algo más Halloween que eso?

-The Rolling Stones, ‘Sympathy for the Devil’ Para esta necesitas estar a tope con el ambiente.

-Eminem ft. Rihanna, ‘The Monster’ ¡Saca a los monstruos que llevas dentro, como ellos dos cantando juntos!

-Santana, ‘Black Magic Woman’ Gran, gran tema musical. Seguro que hay alguna mujer especial en tu fiesta…

-The Cramps, ‘I Was A Teenage Werewolf’ Todos hemos tenido una fase más oscura de lo normal, aunque haya sido de adolescente.

-Evanescence, ‘Bring Me To Life’ El grupo parecía sacado de una propia celebración terrorífica

-Ray Parker Jr., ‘Ghostbusters’Un clásico para esas fiestas y para toda tu vida, por supuesto.