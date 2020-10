Lo dicho, el PRI hoy ya no es el poderoso caballero sino que se ve como la dama nocturna que puede vender su amor al mejor postor, eso no es ningún secreto o algo que no se pueda ver, el tricolor hará lo que tenga que hacer para no desaparecer, para sobrevivir esperando un día volver al poder porque es obvio que si tienen que pactar con el mismo diablo o venderse para recibir oxigeno artificial, claro que lo harán.

Así más o menos lo expresamos ayer y de ese comentario hubo reacciones, unos cuestionaron que si odiaba al PRI y otros que si quería que regresara el tricolor, la verdad es que ni a favor ni en contra, simplemente es lo que se ve y eso no tiene secretos.

De hecho jamás he votado por partidos políticos sino por las personas, en mi vida solo he votado por dos priistas para gobernadores y tres para Presidentes municipales y no porque fueran del PRI sino porque creí en sus proyectos, tengo grandes y buenos amigos, hasta compadres tricolores a los cuales estimo y respeto, se me acabaría el espacio para mencionar a los priistas que quiero, igual cuento con excelentes amistades panistas y uno que otro morenista que antes fue tricolor, pero una cosa son las querencias y otra las realidades.

No se niega que el PRI es un partido con buena ideología pero para nadie es desconocido que muchos de sus liderazgos ya abandonaron sus principios, se olvidaron de su origen, se permitió que quienes llegaban al poder enfundados en sus colores cometieran barbaridades, dieron cobijo a corruptos y desalmados y eso hizo que el respetable, en las urnas, les dejara claro que ya no les creía ni les quería y con el voto de castigo le cobraron las afrentas y olvido de tantos años.

Cuando el pueblo reaccionó castigó al PRI y le dio la oportunidad al PAN que duro en el poder doce años, seis de VICENTE FOX y otros tantos de FELIPE CALDERON pero igual fallaron, fue la razón por la que los votantes decidieron nuevamente confiar en el PRI con ENRIQUE PEÑA NEITO pero los priistas no aprendieron y cometieron los mismos errores, ahí fue cuando ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR aprovechando los desaciertos del sistema y hartazgo de la gente les vendió esperanza, espejismos, ofreció un cambio que no llegó pero al PRI a la lona mandó.

Eso deja claro que nunca es bueno votar con rencores, odios o amor sino por buenos proyectos, el voto se debe razonar no a cualquier vendedor de ilusiones entregar, para muestra lo que hoy se vive en México con MORENA y que hace que mucha gente extrañe al PRI.

Igual se reconoce que el PRI y el PAN saben transitar sin utilizar al pueblo de rehén o lo dividieron, los desacuerdos partidistas eran entre ellos y los mexicanos decidíamos si queríamos o no entrar a las discusiones, hoy el que no está con el presidente está en contra de él, el país se convulsiona pero el mandatario nacional tiene otros datos y eso hace que mucha gente extrañe al PRI o hasta FELIPE CALDERON.

Con todo y ello la realidad es que hoy el PRI vive su peor momento, no cuenta con mayoría en la cámara de Senadores ni de diputados, tiene menos gubernaturas, sus próceres a nivel nacional ni siquiera se dan cuenta que son oposición, bueno, ni siquiera se han percatado que las estructuras en territorio no son del partido sino institucionales, que se están quedando solos.

Es un hecho que el antes todo poderoso Partido Revolucionario Institucional pasa por su peor momento, el que nunca se imaginó, lo peor para ellos es que estaban acostumbrados a ganar elecciones con dinero del sistema, al quedarse sin él se les complica volver, pero eso no quiere decir que van a desaparecer, puede ser que un día, en unos 10 años a nivel federal y quizá en unos 8 o 14 en el ámbito estatal, vuelvan al poder.

Claro, si se aplican, regresan a sus orígenes, se preocupan y escuchan al pueblo, de lo contrario puede pasar mucho tiempo más y hasta, en un chico rato ya ni PRI se llamará.

A nivel nacional perdió el poder con el PAN, después de 12 años se recuperó, puede ser que vuelva a suceder, aunque ahora tardará más, pues en estos tiempos las contiendas no serán entre tricolores y azules, de hecho, es muy probable que en muchos Estados el tricolor solo sirva para terciar elecciones y hacer que ganen otros, pues la lucha se dará entre el PAN y MORENA, como sucederá en Tamaulipas.

En fin, la situación es que lo que se diga en este espacio del PRI, su decadencia o sobrevivencia no es cuestión de querencias sino de realidades.