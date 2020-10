Ciudad Victoria, Tamaulipas (21 de octubre de 2020).- El Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Tamaulipas, Ariel Longoria, no descartó posibles manifestaciones de productores afectados por la distribución de agua para riesgo y la distribución equitativa del líquido acorde al tratado internacional y en donde la CONAGUA habrá de tomar la decisión en los próximos días.

“Ellos han manifestado que pacíficamente van a hacer sus manifestaciones, no están pensando en cerrar carreteras ni ir a tomar las presas internacionales, sin embargo todavía estamos a tiempo de que la CONAGUA haga lo que marca la ley y en ese sentido no saben los agricultores que el almacenamiento de las presas no es para que el plan de riego, para el distrito 025”, expresó.

Dijo el funcionario que tanto productores como autoridades locales tienen la confianza en que el organismo federal encargado de las aguas internacionales tome una decisión justa y que se desarrolle una distribución equitativa del vital líquido.

“Esperamos que todos sea equitativamente, que el agua que se encuentra en las presas sea bien distribuida”.

Informó el funcionario que el ciclo pasado Tamaulipas recibió aproximadamente un 41 % de su cuota de agua y Chihuahua recibió el 100 %, lo que produce una inconformidad en los agricultores y sus mesas de dialogo.

Destacó que en un momento dado si se llegara a tomar esta misma decisión ya se encuentran entabladas instrumentos jurídicos al respecto por parte de los afectados.

“Los presidentes de los módulos tienen interpuestas algunas demandas y amparos haciéndole frente a esta situación, en su momento puede tener consecuencia si en un momento dado la CONAGUA no respeta las leyes que establecen para la distribución de agua, en algún momento dado podrían tener algún problema”, aseveró.