UNO.-Serias las acusaciones de Guillermo Gutiérrez Riestra, cuando refiere que no hay efectividad

en las actuaciones legales de los Ministerios Públicos en los casos de personas desaparecidas y peor

cuando habla de casi siete mil expedientes en investigación pero ninguno de ellos concluido, en por

lo menos cuatro años.

Memo, es integrante del colectivo de familiares y amigos de personas desaparecidas, que el mismo

se queja de la falta de atención a las víctimas del delito, como de la apatía de la autoridad para

atender consignar e investigar este tipo de delitos que en la entidad se considera elevado.

Hay quejas, hay denuncias y expedientes, lo que no hay es efectividad de parte de la fiscalía estatal,

y mire que a eso hay que sumarle los casos que por alguna u otra causa no se asienta en autos por

miedo de las familias afectadas, aunque hay que decirlo, para el caso es lo mismo denunciar u omitir

las denuncias de este tipo y vaya que si de derechos humanos hablamos, mejor párele de contar,

están para llorar.

La verdad es que en este caso de los desaparecidos la autoridad competente y los muchachos de la

fiscalía a cargo de Irvin Barrios, han dejado mucho que desear, tanto que los mismos familiares y

amigos de los desaparecidos han tenido que actuar por su cuenta, hay que decirlo.

DOS.-Aunque las aguas empiezan a enturbiarse en el municipio de Altamira, Ciro Hernández, no

pierde el tiempo y se mueve entre sus seguidores par alcanzar la nominación que lo lleve a la

candidatura a la Presidencia Municipal de ese lugar.

El ex legislador les quita el sueño a los grupos políticos de la zona, por una parte y por la otra, son

los grupos políticos de mismo PRI, quienes ahora se aglutinan para dar la pelea en el proyecto

llamado Ciro, el ex legislador sólo se deja querer.

Ciro, es de esos personajes de la política que dice lo que piensa y hace lo que cree es de beneficio

para la colectividad, tiene trayectoria y oficio político, ojalá que el PRI de Edgardo Melhem, cuaje el

proyecto y lo impulse para encabezar el plan para llegar a la presidencia Municipal en el 2021,

seguramente desde hoy les quita el sueño a unos cuantos.

TRES.-Mientras que las instituciones médicas como el ISSSTE, IMSS, o la misma secretaria de Salud

abren sus espacios a médicos y enfermeras a causa de la pandemia COVID-19, algunas de las

escuelas de nivel superior mantienen retenidos los documentos de los estudiantes a pesar de haber

aprobado los exámenes profesionales, lo cual les impide trabajar.

Casos como la UVM, campus Victoria, que se mantiene en su postura de tener cerradas sus puertas

y las instalaciones, nada se mueve, nada de hace por motivo de la pandemia dicen ellos, lo cierto es

que existen muchos estudiantes que desde a principios de año están en la espera de que esta

institución realice los trámites para obtener su título y su cédula profesional porque sin ella no

tienen oportunidad de entrar a alguna institución médica a pesar de la oferta de trabajo que existe.

Otras Universidades si no es que en su totalidad ya trabajan sobre el tema educativo,

inexplicablemente en el caso de la UVM, no hay nadie que le dé una respuesta a los estudiantes que

no saben a quién recurrir y menos ven interés en la autoridad educativa de actuar en su defensa,

eso sí están perdiendo oportunidad de empleo y de hacer una especialidad por la apatía de los

directivos y la misma rectoría de la UVM.

Por cierto que en el área de educación básica el regreso a clases presenciales será hasta en tanto el

semáforo indique verde, y después de ello, aunque se permita el regreso a las escuelas se tendrán

que buscar alternativas sobre el mantenimiento, sanitización y las condiciones en las que se van a

recibir a los niños, pero hay que decirlo ya están trabajando.

Las clases presenciales se estima reiniciarlas hasta el mes de enero según el Secretario de Educación

Mario Gómez Monroy.

Aunque el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, considera

que falta mucho tiempo para el regreso a las aulas, no perdió el tiempo para desde ahora exhortar

a las autoridades educativas a buscar desde ahora alternativas que coadyuven y estimulen el trabajo

docente, por la difícil tarea de educar a través de las diferentes vías de comunicación electrónicas

y las carreteras del internet, pero siempre cumpliendo.

CUATRO.-Vaya que no son pocas las irregularidades que en su vida a cometido el titular de Instituto

de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas el famoso ITAIT, Humberto Rangel

Vallejo, quien ahora raya en la impunidad y la desfachatez.

Resulta que gracias a las denuncias que se han hecho públicas en contra de quien se encarga de la

trasparencia, rendición de cuentas, uso y buen manejo de los recursos públicos en la entidad, ósea

Humberto Rangel Vallejo, alias el coco, un ciudadano local lo pudo ubicar para cobrarle seis meses

de renta que le quedó a deber.

Resulta que, amafiado con otro de sus compinches, rentaron una casa habitación en sus tiempos

mozos de diputados, pero seis meses después de que uno de ellos abandonó la casa, Humberto

Rangel, acudió por la madrugada a sacar sus cosas y así evadir el pago, y ni uno ni otro se hizo

responsable, ¿cómo ve? de este tamaño las pillerías de quien hoy se encarga de la transparencia en

Tamaulipas, ¿lo sabrá quién lo recomendó?

CINCO.-Y para salir, ya le daré informes, datos y seña, sobre el doctor que en complicidad con un

enfermero del Hospital Civil, le otorga incapacidades para ausentarse de sus labores por tiempos

prolongados, con el pretexto de que aún no está apto para “trabajar”, el mañoso enfermero es el

mismo que engaño a la empresa aseguradora Met Life, con el cuento de que sufrió un accidente de

trabajo, cuando en realidad se cayó de borracho en su domicilio y se quebró la muñeca derecha, el

mismo que comete fraudes obteniendo medicamentos en farmacias particulares para su familia,

pero a nombre de un trabajador del ayuntamiento al que le robó su credencial, pendiente.

