MIENTRAS LA POLITIQUERIA NACIONAL Y TAMAULIPECA, distrae a

mujeres y hombres del país, México y Tamaulipas viven en un Limbo

Gubernamental, donde La Incapacidad, Ineptitud, Apatía, Distractores y

Omisiones, Golpean A La Nación, Al Estado y Sus Habitantes, Mientras Los

Gobernantes Velan Por Su Interés Personal, Partidista y de Grupo y Hacen

Como Que Hacen, Por La Ciudadanía y Sociedad Civil de La Geografía

Mexicana y Estatal, Tanto El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,

como El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Uno Con

Casi 2 Años Al Frente De Los Destinos De La Patria y Otro Con Mas de 4 Años

Al Frente de Los de La Entidad Tamaulipeca, Al Primero, Aun Se Le Puede Dar

El Beneficio De La Duda, Al Segundo NO. De Octubre de 2016 a la fecha, Los

Resultados, Hechos y Acciones Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio En

Tamaulipas. Generan Decepción y Desencanto. En Tanto Que El Gobierno De

La Cuarta Transformación de México No Termina Por Llegar y El

Neoliberalismo Se Resiste a Su Expulsión De La Estructura y Aparato y Del

Gobierno Federal de ahí los escollos y piedras que le ponen en El Camino de

Gobernanza a AMLO…

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Gobernador

Constitucional de Tamaulipas, como operador político maneja tiempos, de

ahí que en vísperas de Las Elecciones Federales y Locales de 2021, ande muy

activo en este 2020, tanto en El Estado como fuera de La Entidad ,

Magnificando El Verbo y La Obra Realizada, que aunque sin gran notabilidad,

si existen destellos de trabajo de gobernanza que ju$tifica $u $ueldo Que

Cobra, Como El Primer Mandadero Estatal, aparte de “las buscas” “en lo

obscurito y anonimato”, sin apartarse de Su Proyecto Transexenal y

Presidencial, pareciera una mala copia de su tutor e inspiración, Como Lo

Fue, El Poblano RAFAEL MORENO VALLE, quién con su sucesora y compañera

de vida, fallecieran en un Accidente de Aviación, en esa entidad federativa a

finales del 2018. Como RAFAEL…Invierte políticamente vía PAN, en otras

entidades federativas que tendrán Elecciones de Gobernador En 2021, pensando en El 2024, tal como lo proyectó para su persona MORENO VALLE, Proyecto Que Trunco La Muerte, Al Inicio Del Sexenio Federal de La Llamada Cuarta Transformación De México, sólo que El Poblano Si Contaba Con Un

Liderazgo fuera de Las Fronteras de Puebla, tanto al interior, como al exterior

Del Partido Acción Nacional…Hace Días En Tampico se dio El Marco

Adecuado para que FJGCV, en un acto partidista contará con el arropamiento

y respaldo De Figuras Nacionales Del PAN y Del Comité Ejecutivo Nacional de

Ese Instituto Político, pero Nada De Nada. La Cuna Del PANismo

Tamaulipeco, Estuvo Sola Con Su Soledad Política, conformándose solo con

El Líder Moral Del PAN-Gobierno Del Estado y La Morralla Política que se hizo

presente en la inauguración de Las Oficinas Municipales de La Franquicia

Política Azul en El Puerto Jaibo…

SIN DUDA ALGUNA LAS Y LOS CANDIDATOS a Puestos de Elección

Popular, Tanto Federales, Como Estatales y Municipales, jugaran un papel

preponderante en Las Elecciones Del 2021, pero Las Estructuras y Alianzas

Políticas, individuales, de grupo y partidistas, podrían ser factores

determinantes el día de la elección, Las Alianzas se pueden dar dentro del

marco legal o de facto entre individualidades, grupos y partidos políticos con

estructura electoral…Donde La Puerca Tuerce El Rabo, es cuando Las Alianzas

se Hacen o se Hacen Con La Sociedad Del Delito, no debemos olvidar que La

Delincuencia Organizada, Común, De Cuello Blanco y Oficial, desde El Siglo

XX intervenían, pero El Estado Administraba El Delito, actualmente, en El

Siglo XXI, El Estado Ya No Administra a La Sociedad Del Delito, ya que La

Delincuencia Infiltró a Los Tres Niveles De Gobierno Desde El Sexenio de

VICENTE FOX QUESADA, lo cual se hizo evidente en Los Sexenios de FELIPE

CALDERON HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, y parece ser, por lo que se

nota y se mira, en El Sexenio de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, No

Cantan Mal Las Rancheras, ya que La Inseguridad Pública y La Violencia

mantiene un crecimiento sostenido, aunque nos informan y platican otra

cosa, sólo El Maligno Virus Del Coronavirus Del COVID 19 supera en

mortandad a los criminales que gustan de vivir fuera de la ley, al desempeñar

trabajos de sangre y muerte, así como todo tipo de actividad ilícita, contando

normalmente con la colaboración de servidores públicos del sector oficial y

miembros de La Iniciativa Privada Corruptos…

EL DESMADRE QUE TRAEN POR La Presidencia del Movimiento De

Regeneración Nacional en el país, es porque no contaban con la intromisión

Del Parasito Fosilizado De La Política Mexicana, PORFIRIO MUÑOZ LEDO que

desde siempre le ha gustado jugar “El Juego de Juan Pirulero”, de toda la vida

es individualista y convenenciero, lo peor, Un Político Frustrado que siempre

soñó con ser Presidente De La República, rompiendo con todo tipo de

principios y moral, Defensor Ardiente Del Presidente GUSTAVO DIAZ ORDAZ

de La Matanza Estudiantil de Tlaltelolco en 1986, al igual que Del Halconazo

de 1971 con LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Tan Maquiavélico, Perverso y Vil es

este fósil de la política mexicana, Que LEA personalmente tuvo que hacerlo

tonto, para que FIDEL VELAZQUEZ como Líder Nacional de La CTM, hiciera El

Destape Presidencial del PRI, en La Persona de JOSE LOPEZ PORTILLO en

1975, mientras a los otros aspirantes presidenciales, En La Casa Del Obrero

Mundial, se hicieran presentes en un evento de envergadura política, luego

ECHEVERRIA, de La Secretaría Del Trabajo, mandaría a MUÑOZ LEDO a La

Presidencia del CEN del PRI y a realizarle La Campaña Presidencial a JLP…El

Narcicismo Político De PORFIRIO lo hacía sentirse mas apto y capaz que El

Mandatario Nacional, por lo que LOPEZ PORTILLO Lo Corrió de Su Gabinete

Presidencial, pero sin dejarlo en su total desamparo…Por Eso Los Que Se

Sienten Ya Sucesores De ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, deben mirarse

en ese espejo, no deben olvidar que El Tabasqueño tiene La Fuerza Moral y

Política de Poner y Quitar, dice La Canción “Que No Hay Que Llegar Primero,

Sino Hay Que Saber Llegar” y PML, nunca ha sabido llegar, Sin Ser Nada, Ya

Lanza Chispazos de Querer Cogobernar con AMLO…

NO LO TRANSMITA, PERO NO SE EXTRAÑE si en breve El Gobierno De

La Cuarta Transformación En México o MoReNa, luego de concluir su proceso

interno por La Dirigencia Nacional, FELIPE GARZA NARVAEZ es llamado a

ocupar un nuevo puesto en el engranaje Del Gobierno de ANDRES MANUEL

LOPEZ OBRADOR o MoReNa requiere de Sus Conocimientos y Prestigio

Político como Candidato Ganador o en su defecto, que busque poner orden

al interior Del Movimiento De Regeneración Nacional en Tamaulipas. Ser

Polifuncional, Capaz, Eficiente y de Pilón Con Un Fuerte Posicionamiento en

La Capital Tamaulipeca y En El Estado, aparte de no tener señalamientos de

corrupto, hacen que FGN sea un activo político Morenista que da

certidumbre, despertando al mismo tiempo, celos políticos de todo tipo, entre los aspirantes a La Presidencia Municipal Victorense, Lo Mismo Que a La Diputación Federal y Diputaciones Locales, incluyendo a los que se sienten y creen que ya traen boleto para La Candidatura a Gobernador en El 2022 AMERICO VILLAREAL ANAYA, No Debería Desaprovechar La

Oportunidad De Poder Ser Candidato a Presidente Municipal De Victoria, con

el triunfo electoral, ello le daría mas rose político estatal, mostrando al

mismo tiempo capacidad administrativa, construyendo así un Liderazgo

Local con sus homólogos tamaulipecos y a nivel federal con sus pares

municipales de ser alcalde, estando en Tamaulipas, desde un puesto de

privilegio, desempeñándose atinadamente, sin despegarse de la Capital Del

País y menos del Mandatario Nacional, podría tomar cierta ventaja con sus

correligionarios que desde La Secretaría de Gobernación buscan La

Candidatura de Gobernador del 2022, AMERICO no debe olvidar que Estando

En El Estado, está mas cerca, de Las y Los Tamaulipecos que Desde El Senado

De La República, aunque HECTOR “El Guason” GARZA GONZALEZ y RODOLFO

GONZALEZ VALDERRAMA, uno y otro en la nómina de La Secretaría de

Gobernación también quieren la candidatura de Gobernador por MoReNa en

el 2022, ambos con cercanía con AMLO, de ahí que El Reynosense pueda

tener que ver con el nombramiento de quien queda en Gobernación en lugar

de FELIPE GARZA NARVAEZ, mientras que El Tampiqueño a encomienda del

Mandatario Nacional, está clavado en lo de Los Fideicomisos para detectar

toda La Pus de La Corrupción en esos entes que con toda impunidad

sangraban Al Erario Federal. Creo que RODOLFO será Diputado Plurinominal,

Federal o Local y así Las y Los Tamaulipecos lo puedan conocer con mayor

facilidad, ya que su desarraigo juega en su contra, aun cuando cuenta con

positivos al interior de MoReNa y no es un desconocido para El Tabasqueño…

POR OTRA PARTE LE DECIMOS Que El Mandatario Tamaulipeco

Requiere Mas De Un Cachorro De La Política En El PAN Estatal Para Ganar Las

Elecciones Del 2021 y muy en especial, La Elección De Diputadas y Diputados

Locales, ya que no puede darse El Lujo de perder El Control Del Poder

Legislativo Del Congreso Del Estado, ya que ello sería lo mas cercano a una

especie de suicidio político, ya que llegaría a su fin Su Proyecto Transexenal

y Presidencial, bueno, siempre y cuando no sea involucrado en problemas

legales, tanto en territorio nacional, como extranjero, en un futuro no tan

lejano, “Ser Candil De La Calle y Oscuridad De La Casa”, normalmente, los

resultados son negativos. Por cierto, hacer destacar su cuerpo policial de

élite, tiene un propósito y un fin, desafortunadamente La Federación no

compra ese tipo de resultados, luego de los montajes realizados y las

omisiones que se hacen en ese rubro, por cierto, hace unos días en el

Municipio Donde Nace Tamaulipas, en El Pueblo Mágico de TULA fueron

levantadas como media docena de personas, aunque no oriundas, pero si

avecinados en el municipio en actividades que riñen con La Ley, hecho del

que no se supo nada y menos se informó de ello, tal como ocurre en muchos

municipios tamaulipecos, lo ocultable se oculta y lo inocultable también,

aunque en algunas ocasiones, resulta imposible ocultar La Violencia e

Inseguridad Pública que campea en tierras tamaulipecas, tanto en El Norte,

Centro y Sur Del Estado…

ANTES QUE SE ME PASE LE DIGO que El Titular De La Secretaría General

De Gobierno, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS en el 2021, será

Candidato a Un Puesto De Elección Popular, seguramente por la vía de

Representación Proporcional, ya sea en lo federal o en lo estatal, se dice que

su relevo podría ser el actual Titular Del Poder Judicial En Tamaulipas, por lo

que no descarte que antes que termine el 2020, llegue mas gente de Reynosa

Al Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, aunque en el paquete se

puede incluir a MARIA DEL ROSARIO “La China” GARZA, que por ahora parece

ser que se desempeña En La Titularidad Del Registro Civil Del Estado. Por

Cierto, En La Región Cañera de Mante, al igual que en Xico, que son Cabeceras

Distritales, el triunfo electoral del PAN podría darse sin ninguna tanta

dificultad, salvo que en las semanas o meses por venir, algunos personajes

de la región se vean involucrados en problemas legales. Por cierto, El Ingenio

de Xicotencatl, al parecer ya se encuentra fuera de servicio productivo,

fenómeno que afecta a millares y millares de familias de esa región. En El

Sexenio de AMERICO VILLARREAL GUERRA El Ingenio de Mante cerraría sus

puertas por problemas muy similares a lo que pasa con El de Xicotencatl,

Pero AMERICO como Gobernador Constitucional de Tamaulipas, hizo lo que

tenía que hacer como Gobernante y evito que esa fuente de trabajo y

producción cerrara sus puertas, en detrimentos de miles y miles de familias…

PARA TERMINAR LA ENTREGA LE Decimos La Alcaldesa Victorense,

PILAR GOMEZ LEAL hace lo que puede y está a su alcance hacer para mejorar

Los Servicios De La Capital Tamaulipeca, lo malo es que no trae una varita

mágica para que el cambio se note de inmediato, parece ser que pian pianito,

poco a poco trata de enmendar las fallas y desatinos de su antecesor, en

calidad de mientras, ya comenzó a meterle mano Al Gabinete Municipal y a

hacer Un Recuento De Los Daños de los últimos dos años del gobierno

municipal de Ciudad Victoria, haga lo que haga, sino cuenta con el apoyo

total del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Las y Los

Victorenses será muy difícil sacar a flote El Barco que XICOTENCATL

GONZALEZ URESTI dejó prácticamente que se hundiera, El Mandatario

Tamaulipeco dice que apoyará a Victoria y a Su Presidenta Municipal, al

menos así se comprometió ante representantes victorenses en Cas de

Gobierno, esperemos del dicho se pase a los hechos por el bien de Victoria y

Sus Habitantes. A propósito, Tanto La Burocracia Estatal, espera con ansia

que antes de diciembre, con efecto retroactivo se les pague el aumento

salarial de 2020 y conocer que otras prestaciones se les otorgó, ya que es

fecha que no conocen nada del aumento salarial que no se refleja cada

quincena, otros que andan por las mismas en espera de que les pague lo que

les debe, son todo tipo de proveedores del Gobierno De Los Vientos Del

Cambio En Tamaulipas, ya que la deuda gubernamental ha descapitalizado

sus negocios, lo que se ha agudizado con lo de La Pandemia Sanitaria. Salí

Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…