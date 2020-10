…Espectáculo circense/

nos ofrecen 2 morenos;/

ellos no están serenos

y la liga más se tense..

¿En qué terminará todo,

si nadie acepta derrota?

Sólo se lanzan pelota

y va bien llena de lodo…

Quienes dan vida al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también llamado “partido de Estado”, demostraron que les falta mucho para dejar los “pantalones cortos”, es decir que no han llegado a la edad adulta.

El espectáculo de acusaciones entre MARIO DELGADO y PORFIRIO MUÑOZ LEDO, demuestra el poco amor que le tienen al partido y la descarada filia por el poder mismo.

Ya lo había dicho el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y creador de Morena, que en nuestro país había mucho pueblo para tan poco partido.

El empate técnico y después la vorágine de descalificaciones entre los grupos que están detrás (o a un lado) de cada uno de los contendientes por la dirigencia nacional, además del pobre espectáculo es también un ejemplo de canibalismo carnavalesco.

No cuidan las formas, evidencian el fondo, exhibiéndose como lo que realmente son: políticos pragmáticos en busca del control total del partido, pero por la vía del arrebato.

A estas alturas de la contienda y con una tercera vuelta para definir quién será el dirigente nacional, pareciera que Morena es hija de aquel PRD en donde las tribus se comían unos con otros en la búsqueda por el poder.

Hay cuatro importantes lecturas que se dan tras los “apretados” resultados del fin de semana pasado: (1) Fue un error el haber adoptado la elección de dirigente a través de una encuesta, porque ya se demostró que el derrotado no aceptará los resultados.

(2) Las palabras democracia y respeto, al interior de Morena, son huecas; se mencionan y escuchan, pero los contendientes por la dirigencia no saben su significado.

(3) La experiencia de PORFIRIO MUÑOZ LEDO de nada le sirvió pues al final cayó en el juego de desacreditar al adversario, como si fuera un combate de la Triple A; ¿dónde quedó su templanza…?

(4) Para MARIO DELGADO ese “empate técnico” o “apretada derrota” fue un balde de agua heladísima, pues siendo líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el resultado exhibe el pobre liderazgo.

Es entendible el arrebato que presentaron ambos contendientes y los grupos que los respaldan. Detrás de PORFIRIO, la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, detrás de MARIO DELGADO, el senador RICARDO MONREAL y el canciller MARCELO EBRARD.

No es la dirigencia lo que está en juego; lo que realmente está en juego son cientos de millones de pesos en prerrogativas, centenas de candidaturas de cara al 2021, un posible “interinato presidencial” tras la revocación de mandato y, lo más jugoso de todo: terreno limpio para la grande del 2024.

En resumen y visto en perspectiva, Morena es una copia fiel y exacta de la Torre de Babel en que se ha convertido la Cuarta Transformación, en donde todos hablan distinto lenguaje y nadie sabe a ciencia cierta las reglas del juego o hacia dónde van… Pendientes…

~~DESCUBRE UAT NUEVA AVISPA.- Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) cuyo rector es JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, descubrieron cinco nuevas especies científicas de avispas de Darwin; una de ellas fue nombrada “Covida”, por el brote de coronavirus en México… El hallazgo fue publicado en la revista científica rusa, ZooKeys y allí se consigna que esta especie se encuentra en el noreste, centro y sur de México; específicamente en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, México, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La “Alianza Federalista” no se va a quedar cruzada de brazos en eso de la desaparición de los 109 fideicomisos y fondos por lo que preparan una defensa legal… Cuentan que cuentan que mientras los gobernadores se irían por el terreno legal, desde la Cuarta Transformación les podrían responder con la clásica “consulta al pueblo sabio”, sobre todo ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya demostró que es “amlover”… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… El ex director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa (ITIFE), GERMÁN PACHECO, está en un verdadero problema… Cuentan que cuentan que fue “reactivado” en la operación política azul luego de haber sido condenado a la fría banca por andar de indisciplinado y acelerado; hasta ahí todo bien, pero… También cuentan que cuando fue “expulsado” del paraíso presupuestal, con él salieron integrantes de su grupúsculo particular del ITIFE, quienes no “perdonaron” la afrenta y se fueron con el Movimiento de Regeneración Nacional, de manera que ahora se la van a hacer de tos a PACHECO los que antes fueron sus cuates y, lo más grave, le saben todos sus pecadillos… ¡Upssss!

++CUENTAN QUE… La alcaldesa de Victoria, PILAR GÓMEZ LEAL, “se fue de espalda” al darse cuenta del verdadero y deplorable estado en que se encuentran las diversas áreas del Ayuntamiento… Cuentan que cuentan que la realidad es más grave de lo que se pensaba de manera que la Presidencia Municipal requiere con urgencia una cirugía mayor que permita extirpar diversos cánceres que están muy incrustados en la nómina oficial. Por lo pronto la escoba será pasada por la Tesorería municipal y se anticipa que habrá escándalo… También cuentan que en la Dirección de Limpieza Pública hay una campaña que busca desacreditar el trabajo de la alcaldesa PILAR, pero ya se dieron cuenta de ello y afilan la guillotina… ¡Ay ojón!

Gracias. Hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com