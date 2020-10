Frente a la estructura de operación política del Movimiento Territorial, el presidente del Comité Directivo estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, vaticinó que su partido pintará Matamoros de tricolor en los comicios del 2021, por lo que arengó a los líderes de las organizaciones priistas “a unirse, sumar y trabajar muy cerca de la gente para ir por nuestros espacios”.

“En Matamoros se ve y se siente la posibilidad de recuperar la presidencia municipal”, proclamó EDGAR MELHEM, al destacar que el PRI no ganará elecciones en base a la entrega de despensas, sino en crear conciencia y remarcar el hecho de que los partidos en el poder están entregando apoyos de manera excluyente, distinguiendo a los beneficiarios por colores y partidos.

Ahí, frente a medio centenar de presidentes de los Comités de base y líderes seccionales del Movimiento Territorial, MELHEM SALINAS convocó a la militancia tricolor a mantenerse unida y trabajar en territorio para tener capacidad de gestión y atender a la gente.

Dijo que el PRI será un partido competitivo, que irá a la contienda electoral con la confianza de que recuperará sus espacios.

En el evento partidista, realizado bajo un intenso calor que superó los 35 grados celsius, hombres, mujeres y jóvenes del MT, rindieron protesta vía red ante el presidente nacional de organismo, JOSÉ ‘Pepe’ CALZADA ROVIROSA, en presencia de su dirigente estatal, ARTURO NÚÑEZ RUIZ, en una ceremonia presidida también por el dirigente local del PRI, HÉCTOR SILVA SANTOS; el líder estatal de la CNOP, PEDRO LUIS CORONADO y el Delegado distrital del PRI en Matamoros, ANTO TOVAR, entre otros invitados.

CALDERÓN SE DESATA CONTRA GOBIERNO 4T

Por cierto, el rechazo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al registro de la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. [México Libre], principalmente por contar con aportaciones económicas procedentes de personas no identificadas, desató nuevas polémicas de cara al 2021, pues los agraviados con esa decisión, el ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y su esposa, MARGARITA ZAVALA, podrían recurrir a la SCJN para impugnar el resolutivo.

Magistrados que vetaron la solicitud de registro, explicaron que “México Libre” empleó erróneamente un mecanismo de captación de recursos que incumplía con las exigencias de la normatividad.

Y en una primera reacción, el ex presidente CALDERÓN HINOJOSA posteó en redes:

“Se consumó la arbitrariedad los partidos afines a @lopezobrador_

@RSPorgaMX, Encuentro Social y Fuerza Social obtuvieron su registro. A la única voz opositora, verdaderamente ciudadana, @MexLibre_ se le negó de la manera más absurda. Avanza autoritarismo”.

Por su parte, la presidenta de “México Libre”, MARGARITA ZAVALA, lamentó la decisión del TEPJF de negarle el registro a su asociación y dijo que era injusto, inconstitucional e incongruente.

MARGARITA criticó que todos los demás partidos afines al gobierno sí se les otorgó registro, pero a la única voz opositora se le negó con criterios absurdos.

EL ‘BASURERO DE LA HISTORIA’, SEGÚN AMLO

En relación a la negativa de registro a “México Libre”, el Presidente LÓPEZ OBRADOR afirmó en su “Mañanera” que el Gobierno de la 4T no influyó: “Yo lo único que quiero dejar en manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte de los cambios”.

Sin embargo, el 2021 AMLO deberá vencer la tentación de sugerir nombres a Morena para la nominación de candidatos a gobernadores para Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

… Aunque durante su reciente gira por Sonora, el Presidente LÓPEZ OBRADOR “destapó” a su Secretario de Seguridad Pública federal, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, como seguro candidato de Morena para suceder en la gubernatura a CLAUDIA PAVLOVICH.

Veremos qué sucede este 2021 con el “basurero de la historia”, según LÓPEZ ONBRADOR.

LOS ‘GALLOS’ DEL PRI PARA EL 2021

Parafraseando al clásico, en al análisis especulativo que haremos de los ‘prospectos’ del PRI al 2021, en una porción geográfica tamaulipeca, “ni son todos los que están, ni están todos los que son”, por lo que tome con las reservas del caso el dato siguiente.

… Pero, no lo eche en saco roto.

Ahí le va:

Aunque muchos No-Lo-Creen, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Reynosa podría ser BENITO SÁENZ BARELLA, quien goza de excelentes “amarres” con el Grupo Político de OSCAR LUEBBERT y mucho le ayudaría la operación de la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, amén de la ex presidenta estatal del PRI, AMELIA VITALES RODRÍGUEZ y el muy extenso Equipo del ex alcalde LUEBBERT GUTIÉRREZ.

Para Nuevo Laredo, la ex diputada federal y ex presidenta del CDE del PRI, diputada local YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, aunque también se menciona al presidente del Consejo de Instituciones, FERNANDO RODRÍGUEZ GARZA.

Por Matamoros, apunta –¡y repunta!— el dirigente estatal del sector popular PEDRO LUIS “Peluco” CORONADO, aunque el dirigente local del PRI, HÉCTOR SILVA SANTOS, le hace ojitos a la candidatura, y otros ven correteando por la libre al ex secretario de Trabajo, RAUL GARCÍA GONZÁLEZ.

Por Río Bravo, el PRI recuperará el Ayuntamiento con ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR como candidato, dada su rica genealogía y la muy amplia ramificación social y política de que dispone por todas las vertientes familiares.

En Valle Hermoso se ve muy posicionada ROSY PECINA, pero también se menciona a JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.

En San Fernando, la Clase Política priista se pronuncia por JESÚS ‘Chuy’ GALVÁN, pero también se cita los nombres de RUBÉN RODRÍGUEZ y la ex diputada YULIANA GARZA.

En El Mante, parece no haber duda de que el candidato del PRI a la alcaldía será el empresario del autotransporte GERARDO MONTES.

Por Victoria, figura preponderantemente la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, pero también se escucha los nombres de CARLOS MORRIS y hasta el ex alcalde victorense ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

De este último, se menciona que de una u otra forma, figurará en la boleta electoral del 2021, por parte del PRI.

… Usted ubíquelo.

Por Madero, se habla insistentemente del Dr. ADOLFO MARTÍNEZ TAPIA, mientras que en Tampico, el PRI se reserva una muy grata sorpresa, postulando a un joven.

… Pero también se habla de alguien no tan joven.

¡Adivinó!: se trata de la ex diputada federal MERCEDES DEL CARMEN ‘Paloma’ GUILLÉN VICENTE, quien podría contender por la presidencia municipal bajo las siglas del PRI.

¿Cómo la ve desde ahí?

La semana próxima le completo la lista.

REVOCAN PARTIDO DE ELBA ESTHER

Y en otra decisión que obligará al INE a elaborar un nuevo proyecto para conceder el registro a Redes Sociales Progresistas como partido político, el Tribunal revocó la negativa de concederle registro al partido de la ex lideresa magisterial ELBA ESTHER GORDILLO, pues apenas el pasado 3 de septiembre, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, había rechazado otorgar su registro, por considerar que durante la realización de asambleas requeridas para el registro se otorgaron dádivas económicas y materiales a los asistentes.

ENTRAN AMIGOS DE MONREAL

Lo que nos recuerda que el Partido Fuerza Social por México, también aprobado durante la jornada deliberativa del TEPJF, nutre su militancia con miembros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que preside PEDRO HACES BARBA, Senador suplente de GERMÁN MARTÍNEZ.

Pero además, HACES BARBA es uno de los operadores obreros de la 4T con mayor cercanía al líder del Senado RICARDO MONREAL ÁVILA, por lo que quienes están cerca de esta organización, comentan que MONREAL tiene en Fuerza Social por México otra opción para lanzarse como candidato a la Presidencia de la república el 2024, en caso de que Morena lo vete por asignar la candidatura al Canciller MARCELO EBRARDO, quien parece estar más cerca del corazón del Presidente LÓPEZ OBRADOR.

ABDÍES PINEDA, DE PLÁCEMES: ‘PASA’ NUEVO PES

De otro lado, el diazordacense ABDÍES PINEDA MORÍN, ex diputado local y federal, “se cuajó” con la aprobación del Partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, pues no obstante que su partido solo podrá participar en elecciones federales este 2021 –y tampoco podrá ir en coalición formal con ningún otro organismo partidista–, tiene la opción de hacer crecer el Grupo Parlamentario del PES en la Cámara de diputados.

En esta circunstancia, diputadas y diputados federales que ganaron la elección postulados por el PES, podrían recurrir otra vez a su patrocinio para ir por su reelección, aunque como el partido participará bajo una nueva denominación, quizá entonces se trataría de una nueva postulación por un nuevo partido, pues el viejo PES pasó a desaparecer formalmente del escenario electoral.

ZERTUCHE Y LA GUERRA DE LAS GASOLINAS

¡Ah!, por cierto, el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, Comisionado en Energía [y ‘prospecto’ potencial a candidato de Morena a la Alcaldía de Reynosa], abordó en la Cámara de Diputados la convergencia en el legítimo proyecto del gobierno de la 4T, de reconfigurar y utilizar a su máxima capacidad las 6 refinerías del país, y las que están en construcción para que, en 2023, el volumen de producción de gasolinas sea 2.7 veces lo que se producía en 2019.

Ello, después de exponer que en el año 2006 las importaciones de gasolina representaban el 31 por ciento de la oferta nacional; en 2010 ya se constituían como el 47 % y en los años más recientes, poco más del 50 por ciento de la demanda de gasolinas se cubre a través de las importaciones.

“Es decir –-explicó ZERTUCHE en la Tribuna legislativa— en los momentos de crecimiento del mercado de gasolinas internamente, la empresa productiva del estado fue desplazada deliberadamente, lo que en los hechos significó crear desde el Estado un mercado para que con la reforma energética del 2013-2014, los privados tuvieran perspectivas de altísima rentabilidad en la importación y liberalización de las gasolinas.

A raíz de lo anterior, cuestionó al Director de Pemex sobre la protección de soberanía energética de los países desarrollados como área estratégica, la Subutilización de las refinerías con un tipo de crudo no rentable para la producción interna.

Ello ocurrió durante la comparecencia del Director de Pemex, OCTAVIO ROMERO OROPEZA, en cuyo desarrollo ARMANDO refirió el análisis de comportamiento de la producción y demanda de gasolinas, según un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica durante el período de 2000 al 2010, en donde el consumo de gasolinas en México creció de manera sostenida a una tasa anual de 4.5% y pasó de 531 a 802 mil barriles diarios.

Justo a partir de entonces la producción de gasolinas de Pemex comenzó a decrecer a tasas del 19 %, lo que dio paso a un crecimiento sin precedentes de las importaciones para cubrir la demanda nacional.

POR CIERTO: El Comité Estatal de Seguridad en Salud autorizó desde hoy, que 31 de los 43 municipios de la entidad avancen a Fase III de la reactivación de actividades no esenciales, tras ser impuesta la cuarentena derivada del COVID-19.

Así, solo Altamira, ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y ciudad Victoria, continuarán en Fase II.

Quienes avancen a Fase III tenderán un nivel más laxo de restricciones por contagio.

Por hoy es todo