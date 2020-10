MARIO DELGADO afirmó en Reynosa que bajo su liderazgo, Morena se organizará para arrasar Tamaulipas el 2021, rechazó que en su partido “haya dedazo” y anticipó que los candidatos a la elección concurrente serán electos bajo encuesta, para postular a los mejor posicionados.

Anunció que Morena instalará una Comisión de Encuestas para evaluar el posicionamiento de los aspirantes, pero no descartó la posibilidad de recurrir a empresas externas para elaborar “encuestas espejo”, para cotejar números.

Además, adelantó que si gana la elección interna –“y somos optimistas porque los números así lo indican”–, Morena hará que sus candidatos a puestos de elección popular juren cumplir los principios estatutarios del partido y sus compromisos de campaña, “para no tener funcionarios que se olviden de sus obligaciones partidistas y de sus promesas en cuanto asuman el poder”.

El candidato a la dirigencia del Movimiento de Reconstrucción Nacional reaccionó al “regaño” presidencial pronunciado la víspera por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al proclamarse promotor de la unidad y la concordia, y no de la discordia y la critica, sin mencionar por su nombre a su adversario PORFIRIO MUÑOZ LEDO de quien, dijo, “descalifica y provoca”.

En una prolongada entrevista concedida a los periodistas de Reynosa, MARIO DELGADO CARRILLO rechazó que en Morena se practique el “dedazo” y afirmó que la elección de los más de 20 mil candidatos a puestos de elección popular del 2021, incluyendo 15 a gobernadores y los 500 a diputados federales, “serán electos en encuesta”.

Fue enfático al establecer que ni el Presidente de la república influirá en la selección interna de los gobernadores, como ocurría bajo el régimen del PRI, y refrendó que bajo su liderazgo “no habrá ‘dedazo’ en la selección de candidatos”.

Después de la conferencia de prensa, ofrecida en un salón del Holiday Inn, MARIO se reunió con militantes y simpatizantes, con quienes coincidió que en Morena debe prevalecer la unidad por encima de cualquier escenario, además dijo que seguirá siendo un aliado del Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La presentación del candidato al liderazgo nacional de Morena fue hecha por el diputado sureño ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, aunque el legislador reynosense ARMANDO ZEDRTUCHE ZUANI, anfitrión de la visita, tuvo una breve intervención para abonar a la candidatura.

DELGADO CARRILLO, quien respondió con amplitud y sin elusiones a ninguna pregunta, estuvo acompañado en el presídium por las diputadas y diputados federales OLGA SOSA RUIZ, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, HÉCTOR ‘El Calabazo’ VILLEGAS GONZÁLEZ y NOHEMÍ ALEMÁN, así como las diputadas y diputados locales EDNA RIVERA, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, ESTHER GARCÍA, SUSANA SUÁREZ RIVERA, CARMENLILIA CANTUROSAS VIILLARREAL, ROQUE HERNÁNDEZ y regidores del Ayuntamiento reynosense.

NO LLEGÓ RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA

Por cierto, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la 4T, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien atendería grupos en eventos alternos al de MARIO DELGADO, tuvo un llamado de Palacio Nacional y no pudo hacerse presente en Reynosa, donde fue representado por el ex diputado local JAVIER VILLARREAL TERÁN.

Y ayer temprano, el Secretario particular de GONZÁLEZ VALDERRAMA sostuvo reunión-almuerzo con el presidente de la Fundación MARCELO OLÁN MENDOZA y un nutrido grupo de activistas, con quienes sostuvo un amplio intercambio de impresiones a nombre del potencial candidato de Morena a Gobernador de Tamaulipas.

El ex diputado local HUMBERTO PRIETO HERRERA y el diputado RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, quienes encabezarían sus grupos para reunirse con RODOLFO ayer domingo, pospusieron igualmente su Encuentro con el todavía director de RTC de la 4T.

[-Entreparéntesis: En su reporte COVID de este sábado, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA informó sobre 120 nuevos pacientes y 13 fallecimientos asociados a la enfermedad causada por el virus SARS-COV2. Al 03 de octubre, la cifra oficial en Tamaulipas asciende a 29,517 positivos acumulados, de los cuales 25,475 se han recuperado y 2,400 han fallecido-].

PRI “REVIVE” EN MORENA

Vuelvo con Morena para compartirle que la tumultuaria conferencia de prensa que ofreció MARIO DELGADO en el Holiday Inn, nos recordó aquellos tiempos dorados del viejo PRI, cuando hasta los empleados de intendencia aprovechaban la presencia de los líderes partidistas para arrimarse a la foto, pues MARIO fue generoso al “dejarse querer” por propios y extraños, que al fin lo suyo ahorita es campaña.

Así, no pocos aspirantes del 2021 a lo que sea, aprovecharon que el candidato al liderazgo nacional pasaba a su lado, tomaron su teléfono celular y le pidieron a su compadre que los captara cerca de DELGADO CARRILLO.

Y después, ¡por supuesto!, subieron la foto a redes para presumir “posicionamiento”, lo cual no engaña a nadie pues las verdaderas posibilidades se dan en la “talacha” de territorio, no en el confort del aire acondicionado.

Y bueno, esa imagen nos recordó al viejo PRI, le digo, porque en el Morena de ahora, como en el PRI de aquellos tiempos, empieza a darse una especie de estratificación político-social, donde hay clases altas, medias y bajas y en ese mismo orden se reparten las responsabilidades, de modo que la tarea de cargar insumos para trasladar beneficios a las capas más desprotegidas de las colonias populares, corresponde a los chalanes de los aspirantes.

Es decir, en Morena apareció el “clasismo”.

Por cierto, la oficina de prensa de la Diputada Federal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, publicó que MARIO DELGADO es la mejor opción para ser el próximo Presidente Nacional de Morena.

“Este gran recibimiento que da Tamaulipas a MARIO DELGADO, confirma que es la mejor opción para presidir Morena a nivel nacional”, boletinó la diputada.

MARIANA RODRÍGUEZ RECUPERARÁ VICTORIA

A propósito de “polaca”, la confirmación de la diputada con licencia MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL como alcaldesa sustituta de XICO GONZÁLEZ URESTI, dio un respiro de alivio a los victorenses pues, de entrada, hubo un cambio estético en el Palacio del 17 Madero, pues no es lo mismo ver a XICO subiendo las escaleras hacia el segundo piso del edificio municipal, que disfrutar la simpatía y la estética femenina de PILAR.

Eso, así nada más de entrada, ya es ganancia.

Pero, es predecible que del Palacio de enfrente surja apoyo inusitado para rescatar la ciudad capital, pues XICO la tenía convertida en un auténtico muladar, a tal grado que hasta la avenida principal, ¡la Hidalgo!, parecía camino de terracería, de modo que en el calor infernal del medio día los vehículos transitan entre densas nubaredas de polvo, con perjuicio de comerciantes, automovilistas y peatones.

¡Imagínese usted!

Pero, ¿será factible el rescate político?

No será fácil, por supuesto, si considera usted que el PRI trae como as bajo la manga a la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, de amplio raigambre social y político en la capital victorense, mientras que por el lado de Morena no debe descartarse al Delegado federal de SeGob, al ex tres veces diputado FELIPE GARZA NARVÁEZ, quien está en su mejor momento para gobernar con la templanza y la serenidad de su edad a un municipio que merece mejor suerte.

Sin embargo, la simpatía natural de MARÍA DEL PILAR ya cautivó a la sociedad victorense… ahora solo falta que se instrumente le mecánica para convertirla en candidata de Acción Nacional a la presidencia municipal.

Como se lo anticipamos en nuestra colaboración del viernes, la nominación de PILAR como Alcaldesa sustituta era cuestión de mero trámite legislativo, en cuyo cumplimiento se vio la pericia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, diputado GERARDO PEÑA FLORES, quien a partir de ese día empieza a operar la enorme ola azul que cubrirá otra vez Tamaulipas, y cuyas primeras manifestaciones ya se manifiestan en todo el territorio estatal.

Sin lugar a dudas, GERARDO es la pieza política mejor elaborada del sexenio, y dará resultados.

MAKI, UN PELDAÑO MÁS EN SU ASCENDENTE CARRERA

Pero como en la segunda parte de este espacio le proporciono más información de la visita de MARIO DELGADO a Reynosa, mejor deje compartirle que al asumir como Coordinadora Nacional de la Comisión de Salud del Colectivo 50+1MX, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ se suma al grupo de mujeres que promocionan la protección y el desarrollo de su género en todos los ámbitos de la vida, en la política, el desempeño profesional y personal y como individuos de esta sociedad.

La Alcaldesa de Reynosa rindió protesta a este Colectivo, que preside MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, en un evento celebrado a distancia por medio de la plataforma Zoom, este viernes 2 de octubre.

El mensaje de bienvenida al foro virtual estuvo a cargo de la Presidenta nacional del colectivo 50+1MX, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, Maestra en Administración Pública, ex Diputada Local, Federal y ex Senadora de la República.

CdeV, GIRA DE TRABAJO CON ENRIQUE RIVAS EN N. LAREDO

En otro tema, deje decirle que, en gira de trabajo por Nuevo Laredo, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, acompañado por el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, supervisó el proyecto de construcción del Centro de Convenciones, en los terrenos donde será edificado.

El alcalde explicó al Ejecutivo estatal, cómo será el complejo de negocios que se desarrollará con inversión pública y privada.

«Con inversión pública, el Estado construirá el Centro de Convenciones, donde destinará 250 millones de pesos en terrenos donados por el Municipio», expresó.

RIVAS CUÉLLAR señaló que el resto de la inversión para este proyecto será privada.

Indicó que será un complejo integral, donde el estilo del Centro de Convenciones, el Parque de Béisbol y el Megaparque se integrarán de manera simétrica.

Por hoy es todo.