Dice el diccionario, que ejemplo es una muestra clara de los de su misma clase, usado

para explicar o comprobar una cosa. En su caso dar autoridad para explicar con un hecho

parecido a lo que sucede. También es considerado como modelo, paradigma, patrón, pauta

o prototipo.

Quizá haya textos académicos o empíricos sobre el tema, pero de ejemplos quizá

podamos clasificarlos como buenos y malos, no intermedios, entendiendo por lógica cada

uno.

Utilizo el título de hoy por los conflictos que puedan acelerarse hacia el interior del

país, pero también por los caprichos presidenciales que desde el Palacio Nacional están

surgiendo con otras naciones.

En el caso de los Morenos, como partido, siguen destapándose cloacas entre los

seguidores del diputado federal, Mario Delgado (todo indica, delfín del Ejecutivo Federal)

y el también diputado Porfirio Muñoz Ledo, porque en la encuesta aplicada por el Instituto

Nacional electoral (INE), según lo marca la legislación vigente, a petición de parte,

pareciera hay un empate técnico, aunque con unos cuantos votos ganó el añejo Porfirio.

El pleito se puede prolongar hasta una segunda vuelta, solo que el viejo colmillo

aseguraba que el Día de la Raza tomaría posesión de la Presidencia de MORENA, pero

Delgado exige la segunda vuelta.

Pese a que, oficialmente no hubo campaña de los candidatos, aparecieron pendones y

hasta espectaculares en todo el país a favor del hijo putativo de López. Además de los

viajes a las entidades que visitaron… que conste, no son nada baratos y nadie habla del

financiamiento, pero el propio INE está imposibilitado para por lo menos verificar los

gastos de campaña, porque se supone no les dio dinero.

Los malos ejemplos de los morenos seguirán y en este tema, posiblemente los

caprichos presidenciales pudieran repercutir en otros países, porque la Dra. Beatriz

Gutiérrez Müller, sin ser Primera Dama del país, ni funcionaria, viajó como si lo fuera, pero

con la representación de su esposo, quien le encargó “una misión casi imposible”, en

palabras del periodista Pedro Domínguez, de Milenio, para conseguir Penacho de

Moctezuma, para los festejos del bicentenario de la Consumación de la Independencia.

Aunque usted no lo crea, la doctora Gutiérrez se entrevistó con el presidente de

Austria, Alexander Van der Bellen, con el encargo presidencial, de solicitar en préstamo y

la exhibición especial, piezas históricas y arqueológicas de culturas prehispánicas al país.

La esposa del presidente López, informó en su cuenta de Instagram, que con el gobierno de México y el de Austria firmaron un acuerdo de cooperación para acercar a todos los fondos biblio-hemerográficos y los documentos, como el Códice de Viena, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria, una gran colección sobre México.

Gutiérrez Müller declaró que el convenio firmado con Austria, “…permitirá que

todos los mexicanos conozcan el acervo digitalizado de esta histórica e importantísima

biblioteca europea. El patrimonio cultural de la humanidad se comparte. Por eso es de

todos, no de un particular”, citó el periodista de Milenio.

La gira de la no Primera Dama mexicana, es por varios países de Europa, incluyendo

Italia y el mismo Vaticano, donde se rumora que el Papa Francisco le recibió y, desde

luego, los memes en este sentido se han dejado ver en todos los sentidos, sobre todo los de

carácter irónico.

Cierro este espacio con un tema local y que por alguna extraña circunstancia, habla

del rebrote de una enfermedad, se supone ya desaparecida desde hace décadas, la Varicela,

que ubica a Tamaulipas como la cuarta entidad del país con más casos.

La casa Editorial Milenio, informó que el estimado es que, cerca del 30 por ciento de

la población que sufrió varicela, desarrollará esta infección alguna vez en su vida, y en

medio de la Pandemia del COVID-19 suman 2,243 nuevas detecciones de Varicela.

Otras entidades con este problema son Estado de México con 4,267; CDMX con

2,834 y el vecino Nuevo León que acumula 2,565. Otros estados con mayor población,

como Jalisco, tiene 2,011 nuevos casos; Veracruz 2,197; Puebla 687; Guanajuato

1,679 y Chihuahua 1,406, entre otros.

El Dr. Héctor Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, explicó que, de los

más de dos mil casos con Varicela en Tamaulipas, solo Tampico, Madero y Altamira

reúnen 507 casos, por lo que existe la posibilidad de que la pandemia del COVID-19,

muchas mamás no quieran ir a los centros de salud para inmunizar a sus hijos.

Finalmente, el problema de la Varicela es que es muy contagiosa, afecta

principalmente a la niñez y causada por el virus varicela-zoster (un tipo de herpes), que

provoca fiebre, dolor de cabeza, cansancio, debilidad y después erupciones en forma de

ampollas que se secan formando una costra.

El contagio se produce al tocar el líquido de las ampollas de la persona enferma o, a

través del contacto con la saliva o flujos nasales del enfermo. El periodo de mayor

contagio, va de uno a 2 días antes de que aparezcan las ampollas hasta que se hayan

formado las costras.