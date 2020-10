CIUDAD DE MÉXICO, 13 de Oct. de 2020.- El magistrado José Luis Vargas propondrá a sus compañeros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, negar el registro a México Libre y confirmar parcialmente el dictamen del INE al respecto, al considerar que esta organización recibió un millón de pesos en efectivo sin la identificación plena del origen del dinero.

En el proyecto de sentencia se advierte que con la utilización de la plataforma “clip” para captar las aportaciones, la organización impidió a la Unida de Fiscalización del INE la identificación de los recursos que significan 6.9% de lo que recaudó México Libre.

Plantea que si se anulan las asambleas en las que se recibieron esos recursos, México Libre quedaría con 199 asambleas válidas, lo que no cumple el requisito de 200 asambleas, tal como lo especifica la ley.

Al anularse esas asambleas también se reduciría el número de militantes registrados a 185 mil válidos, lo que no colmaría el requisito de 233 mil previsto en la ley.

Sin embargo, el proyecto no coincide con la decisión del INE de fijar en 5% el tope para las aportaciones no identificadas, como causal cualitativa para no otorgar el registro.