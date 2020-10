Era sabido que Felipe Garza Narváez se

perfilaba para un cargo de elección popular

aunque todavía es temprano para renunciar a la

Delegación de Gobernación, pero de lo que si

están seguros sus simpatizantes es que estará

en la boleta electoral el 6 de junio del 2021.

Todavía no se sabe si Felipe buscara la

diputación federal, la local o la presidencia

municipal de Victoria con la camiseta de

MORENA, pero el ex dirigente priista y ex

diputado buscara entregar buenas cuentas a la

franquicia que lo postule.

Los que también podrían recibir invitación –

pero con la camiseta azul- para participar en

ese proceso electoral son Arturo Soto y Cecilia

del Alto, que formaron parte de la terna para

que el Congreso Local designara al alcalde

sustituto de Victoria.

Mientras en Tampico siguen los consensos y

“cochupos” para nombrar candidato del PRI a la

presidencia municipal, y todo parece indicar

que con la bendición del altiplano buscara

sustituir a Jesús Nader la ex diputada y ex

senadora “Paloma” Guillen Vicente.

El tricolor buscara ubicar en las distintas

opciones a sus mejores cuadros, que sean

conocidos y sobre todo que no tengan el veto

ciudadano, dentro de la tarea que ese partido

realiza para seguir siendo protagonista

importante en la vida política de Tamaulipas y

de México.

El diputado federal blanquiazul Salvador

Rosas Quintanilla hará otro intento de llegar a

la alcaldía de Nuevo Laredo hoy en manos de

Enrique Rivas Cuellar, mientras la ex dirigente

estatal del PRI y diputada local Yahleel Abdala

Carmona tiene el mismo propósito.

Por cierto con la renuncia a la bancada

panista de la diputada federal Nohemí Alemán

Hernández para sumarse a MORENA, solo

quedan como diputados federales por

Tamaulipas de ese partido el propio Salvador,

Vicente Veràstegui Ostos, de Mante, y Mario

Ramos Tamez, de Victoria, que recién se sumo

pues pertenecía al Movimiento Ciudadano.

Quienes observan el proceso eleccionario de

MORENA están ciertos de que lo mejor para el

partido y para el gobierno de Andrés Manuel

López Obrador es que no llegue a la dirigencia

ningún allegado a los que sufren “calenturas

anticipadas” por el proceso del 2024, como

sería el caso del líder senatorial Ricardo

Monreal, el canciller Marcelo Ebrard, y la Jefa

de Gobierno de la Ciudad de México Claudia

Sheinbaum.

