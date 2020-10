El viernes fue el día del Médico, de los héroes de los últimos tiempos, hoyen redes sociales todavía hay felicitaciones para ellos y eso es bueno, el agradecimiento y felicitación para ellos debe ser siempre porque gracias a los hombres y mujeres de blanco se han salvado miles de vidas, en estos tiempos se les debe valorar más que nunca.

Son las doctoras y doctores, además de enfermeras y enfermeros, personal de limpieza y laboratoristas, los que están en la primera línea de combate al coronavirus, lo hacen exponiendo su vida para sanar la de otros, entonces es claro que las felicitaciones son merecidas, aunque más que eso lo que necesitan quienes trabajan para la salud es conciencia de los ciudadanos, sobre todo de los que su trabajo no es estar en contacto con la gente, solo así se podrá parar el COVID-19 o, por lo menos, contener para que ya no siga causando estragos.

Si todos hacemos lo que nos corresponde, acatamos las recomendaciones de usar cubrebocas, cuidar de la sana distancia, no salir a la calle si no es urgente hacerlo, lavarse las manos continuamente, utilizar gel antibacterial, no asistir a eventos masivos ni lugares que estén expuestos a contagio será la mejor forma de reconocerlos, de hacerles saber a los hombres y mujeres de blanco que también nos preocupa su salud, que cuidamos sus vidas.

Cuidando de nuestra salud y la de quienes nos rodean, atendiendo los protocolos sanitarios, así es como ayudamos a que el virus no se extienda exponencialmente y que el personal médico, hospitalario y clínico tengan un poco de tranquilidad.

No se vale que mientras los héroes de la salud arriesgan su vida y la salud de sus familias la gente ande de fiesta cuando no es momento de bajar la guardia ante el COVID-19, las estadísticas son alarmantes 88,743 fallecidos nivel nacional, en la Entidad al día de ayer se tenía un registro de 31,715 casos positivos y 2,743 defunciones.

Lo peor del caso es que es altamente probable que para diciembre se puede tener un repunte de contagios por rebrote y la recarga de trabajo y exposición de riesgo de los doctores y doctoras se triplique.

Evitemos que eso suceda, quédense en casa si no tiene nada urgente que hacer en la calle, cuide de su salud, de quienes le rodean y ayude al personal médico, esa será la mejor manera de agradecerles a los hombres y mujeres de blanco su esfuerzo para hacerle frente a la pandemia.

Cierto es que no entendimos que el que se abrieran algunos establecimientos no esenciales, que se nos permitiera realizar actividades económicas no era que se había acabado con el virus y la contingencia, lo que se busca es que la economía no colapse pero era claro que teníamos que seguir atendiendo las recomendaciones de salud, sin relajarnos. Pero es el momento de aplicarnos con los protocolos, extremar las medidas de salud recomendadas es por el bien de todos.

Ante la amenaza de un rebrote de COVID-19 es probable que nos confinaran de nuevo, por no cuidarnos tendremos que aislarnos para poder salvarnos o por lo menos reducir la posibilidad de contagio.

Con la temporada invernal las defensas bajan ante tanto contagio de gripas, esa es la razón por la que el sistema de salud ya está aplicando gratuitamente la vacuna contra la influenza pero no será suficiente para prevenir si la ciudadanía no se cuida.

En fin, la situación es que fue el Día del Médico, del héroe de la salud, muchos les felicitaron en redes sociales, pero no se supo que fuera la gente hasta los hospitales a entregarles algún apoyo en agradecimiento a su gran labor, al exponer su vida y la salud de sus familias al estar en la primera línea de batalla contra el COVID-19.

Ayudemos a los hombres y mujeres de blanco, solidaricémonos con ellos, no se trata de que solo se les felicite en su día o que les hagan llegar algún regalo, sino que seamos conscientes, que responsablemente atendamos los protocolos para no ser una estadística más de COVID19.

Más que felicitación los hombres y mujeres de blanco por el Día del Medico lo que necesitan es empatía de la ciudadanía, que no nos relajemos porque el peligro no ha pasado, la pandemia persiste y se prevé un rebrote y no es por alarmar pero la segunda oleada del COVID-19 puede ser peor.

