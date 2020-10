UNO.- Sin duda la mejor noticia para los victorenses, fue saber que el peor de los alcaldes que ha tenido la capital del Estado, Xicoténcatl González Uresti, había solicitado licencia este primero de Octubre,

por fin se acabó la pesadilla, se fue, aun cuando dejó la capital en ruinas, destruida, en pésimas

condiciones en materia de servicios públicos, finanzas, imagen, y de entrada ojalá que con él se

vayan unos cuantos que la verdad, nada tienen que hacer en el ayuntamiento de Victoria y digo

nada porque ya robaron suficiente.

Ahora sí, salieron los regidores valentones, el síndico ese Luis Torre Aliyán, que ahora argumenta que se

violó la Ley y la constitución, aunque el mismo sabe o entiende que en política todo se vale y que

por eso desde hoy al menos para suceder en el cargo al tal Xico, sonaban fuerte los nombres de Pilar

Gómez, Arturo Soto y Cecilia del Alto.

De Miguel Mansur Pedraza, mejor ni hablar, resultó todo un corderito, rápido dijo no a la suplencia y

responsabilidad que a través de las urnas le otorgaron los victorenses, eso quedará para la historia,

porque prefirió quedarse con la beca de ser presidente del Correcaminos que ser Alcalde de Victoria,

un simple títere.

Sobre quienes llegan habría que ver, primero que en el caso e Pilar y Arturo, tienen el gran reto de

sacar adelante la capital del estado poco más de siete meses garantizar los servicios públicos, la

seguridad, la pavimentación y las obras que tanto le hacen falta a la capital del estado, también

tienen la oportunidad desde ese cargo según quien quede, de hacer campaña para repetir ahora si

como alcalde después de ir a la reelección en la contienda venidera, no olvidemos que siempre han

soñado con llegar a la silla del 17.

De otro modo como para que el cambio de presidente Municipal, aunque hay que decirlo, del

trabajo del sucesor de Xico, dependerá el éxito de acción nacional en las elecciones venideras al

menos en lo que a Victoria se refiere, aunque no olvidemos también que Arturo Soto, fue autor del

método ese o programa especial para perseguir a los ciudadanos que tenía adeudos con el estado,

en el que hostigaba a los deudores o pagas o te embargo, nada le importó la causa o motivo de la

omisión del ciudadano para pagar sus impuestos.

De Pilar poco o nada hay en el tintero, pero espero que después de que entre al

ayuntamiento local haga lo que debe por Victoria y mejor aún que se rodee de gente que le sabe al

tema y a la política, de entrada reconocer que en el equipo de trabajo lleva a personajes como Alan

Morales, Antonio Hernández y Perla Reséndiz que le saben al tema de los medios y buena

relación con la prensa.

Reitero que fuera de los nombres y los personajes, lo importante es que lleguen a trabajar, que

practiquen la política, recompongan la imagen, su relación con los empresarios, los servicios y lo

mejor de todo que le den las gracias a quienes no han servido a Victoria, aunque también hay que

decirlo muchos victorenses ya tomaron su decisión.

Los regidores y los síndicos del Cabildo local, son y serán unos simples agachones, solo saben estirar

la mano, muy pobre ha sido su trabajo que deberían de irse y darle oportunidad a sus suplentes,

porque al igual que Xico, su actividad ha sido pobre y vergonzosa en el ayuntamiento local, son

cómplices del desastre que se registra en la capital del estado y a vida de hablar con la verdad, le

han hecho mucho daño y le han quedado a deber a los victorenses, simplemente dan pena.

DOS.-Por cierto que hablando de irresponsables y funcionarios que dan pena ahí tiene usted la falta de

seriedad del Secretario General de la Sección 51 de Sindicato de los Trabajadores de Salud, Adolfo

Sierra Medina, que por una parte realiza plantones, mitin y hasta desplegados pagados en los

medios de comunicación para exigir garantías para los trabajadores ante la pandemia del COVID y

por la otra organiza fiestas con un gran número de asistentes para festejar cualquier cosa.

Sierra Medina fue exhibido en las redes sociales con sus seguidores bailando y festejando su estancia

en el sindicato de Salud derrochando dinero que no es suyo.

Insisto que poca seriedad de Sierra Medina y su seguidores cuando dice que muchos enferman

y mueren por la pandemia del COVID-19 y porque los obligan a ir a trabajar, eso dice y por la otra

el propicia bailes y desmanes pasándose la pandemia por el arco del triunfo.

TRES.-Y para salir, Humberto Rangel Vallejo, descubrió el hilo negro, el Presidente del Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas deberás que no es nada serio, ahora se

cuelga medallas que no son suyas para subirse al pódium y para justificar su trabajo en el ITAIT.

Rangel Vallejo, en lugar de vigilar, exigir y sancionar a quienes no cumplan con el tema de la

transparencia se dedica a hacer convenios con los ayuntamientos, “con el propósito de que los

ciudadanos tampiqueños tengan la seguridad y garantía de contar con una administración

transparente”, dice, y yo me pregunto, ¿qué no es una obligación de los entes públicos, ser

transparentes? y dos, ¿el ITAIT está para hacer convenios como en el caso de Tampico que ya cumple

con esta obligación? o para vigilar en buen uso transparencia y destino de los recursos públicos.

Por cierto que después de nuestra denuncia ya salió el primero comprador feliz de la motocicletas

desaparecidas de elektra en el municipio del Mante, feliz porque ya sabe el motivo del porque no

se le dio su factura y más porque ahora ya sabe dónde encontrar al responsable que se la vendió, sí

en el ITAIT, el mismo que se encarga de la transparencia y buen manejo de los recurso públicos de

Tamaulipas, Humberto Rangel, en breve le doy detalles.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com