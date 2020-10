DESDE HACE MAS DE DOS AÑOS, EN LAS URNAS, El Hoy Presidente

De La República, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Supo Vencer El Sistema

Tecnocrático, Entreguista y Neoliberalista, Pero a Menos de Dos Años de

Iniciado Su Sexenio Presidencial, No Puede o No Sabe Aun Convencer De Las

Virtudes y Ventajas de Lo Que Significa La Cuarta Transformación De

México…El Fondo De La Intención Transformadora, Puede y Debe Ser Bueno

Para El País, Las y Los Gobernados, Pero No Las Formas, Que Causan

Confusión, Inconformidad y Tensión, Tanto En Opositores Como En

Seguidores y Simpatizantes…

BUSCAR ERRADICAR LA CORRUPCION, Reducir El Gasto En El Gobierno,

Así Como Ayudar a Los Mas Desprotegidos y Vulnerables de México, lo

mismo que Mantener Unas Finanzas Sanas es algo mas que aceptable,

aunque es de reconocerse las insuficiencias en El Sector Salud que arrastra

un una simulación de un buen manejo sanitario, desde El Sexenio de CARLOS

SALINAS DE GORTARI, cuando se intentó la privatización del sector, pero se

dieron cuenta que ello traería una desestabilización en el país, de ahí que se

instrumentaran diversas forma de saqueo y que se replicaron en Las

Entidades Federativas, de ahí la insuficiencia que hoy descubre La Pandemia

Del COVID 19, independiente de fallas y desatinos de la autoridad actual, no

solo en Lo Federal, sino en Los Estados…

MEXICO PASO DE SER UN PAIS De Paso y Productor de Enervantes, a

Ser Un País a Consumidor en El Sexenio de CARLOS SALINAS DE GORTARI y

En Tamaulipas comenzó a tomar auge el tráfico de drogas en El Sexenio del

Doctor EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, Teniendo cierto freno en El Sexenio

de AMERICO VILLARREAL GUERRA, Aunque en ese mismo lapso, sobre todo

al principio, desde La Secretaría General de Gobierno se fortaleció el gran

negocio al interior de los penales tamaulipecos, sobre todo, los de mayor

importancia, lo cual influyó para la salida del Primer Secretario General De

Gobierno del Sexenio AMERIQUISTA y en su lugar llegara ANIBAL PÉREZ

VARGAS…En Esos Tiempos, y hasta noviembre del 2000 El Estado Mexicano

Administraba El Delito con Efectiva y Gran Simulación…

CON LA LLEGADA DE VICENTE FOX QUESADA a La Presidencia de La

República, Por Incapacidad o Complicidad, La Sociedad Del Delito comenzó a

Infiltrarse en La Estructura de Seguridad, Procuración y Administración de

Justicia Del Estado Mexicano, de esas fechas a nuestros días, La Delincuencia

Común y Organizada ha mantenido Un Crecimiento Sostenido. Con La Salida

de ALFONSO DURAZO MONTAÑO de La Guardia Nacional, quizá los

resultados comiencen a ser otros, ya que seguramente el que llegará, será de

Sangre Castrense, como puede ser Un Nieto de Militar, pero que su

desempeño siempre ha sido como civil en el servicio público gubernamental.

POR CIERTO, ESTE DOMINGO, SI no se da cambio de última hora,

nuevamente estará en Tamaulipas El Presidente de La República, ANDRES

MANUEL LOPEZ OBRADOR, El Municipio de Nuevo Laredo Es El Punto

Tamaulipeco donde El Mandatario Nacional anunciará beneficios para

Tamaulipas y en Especial para El Principal Puerto Fronterizo Mexicano y de

Latinoamérica, entre los temas a tratar, seguramente estará El Aduanero y

su Sede Federal en ese Municipio Tamaulipeco. El Gobernador FRANCISCO

JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA le planteará en lo general, diversas

necesidades de Tamaulipas y seguramente ENRIQUE RIVAS CUELLAR como

Presidente Municipal, tendrá oportunidad de plantear en lo particular,

cuestiones de su competencia municipal, en beneficio de Nuevo Laredo y Los

Neolaredenses…

EL INQUILINO DE PALACIO NACIONAL, Seguramente trae a la mano

todo tipo de respuestas a las demandas de tipo estatal y municipal, así como

interrogantes de lo que ocurre en Tamaulipas en diversos temas. JOSE

RAMON GOMEZ LEAL, conocido como “El Huachicolito” y a últimas fechas

con el sobrenombre de “JR” se dará cuenta si sus bonos están al alza o están

a la baja. Para quien puede tener alguna mención es para la hija de CARLOS

CANTU ROSAS que en 1988 como dirigente nacional Registró a

CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO como Candidato a La Presidencia de

La República, antes de que se formara y formalizara El Frente Democrático,

al sumarse a su Candidatura otros Candidatos Presidenciales de otros

partidos políticos, entre los que destacaba HEBERTO CASTILLO del Partido

Mexicano de Los Trabajadores, que lideraba DEMETRIO VALLEJO, lo cual le

daría vuelo a la neolaredense, aun cuando prácticamente, no traiga nada en

El Morral, para ganar La Candidatura a La Presidencia Municipal de Nuevo

Laredo o La Candidatura de Diputada Federal y quien sabe si pudiera ganar

una por uno de los distritos locales neolaredanos…Por cierto La Federación

Reconoce que El Municipio de Nuevo Laredo, de todos los de La Franja

Fronteriza Mexicana, es el de mejor gobernanza, de ahí que a nivel nacional

sea de los primeros en el país.

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con al triunfo de las

elecciones locales en Los Estados de Coahuila e Hidalgo vive un espejismo, ya

que ello en el 2021 es imposible que se replique, aunque ello no quiera decir

que no obtenga triunfos electorales a Diputadas y Diputados Federales, Lo

Mismo Que Locales y Presidencias Municipales, donde pueden caer en La

Sima, es en Las Gubernaturas en Disputa, sin embargo alianzas formales y de

facto pueden hacerlos sumar votos y obtener triunfos electorales. En Hidalgo

La Maquinaria y Estructura Tricolor aceitada económicamente en forma

adecuada con candidatas y candidatos naturales los hizo ganar, ahí el gran

perdedor fue El PAN, mientras que MoReNa, pese al desgarriate interno que

trae se posicionó en el segundo sitio. Mientras que en Coahuila Se Replicó El

Formato Electoral que se dio en 2019 en Tamaulipas, incluyendo a los

principales operadores políticos de La Secretaría General de Gobierno

Tamaulipeca que coincidentemente anduvieron el pasado fin de semana por

esos lares y si a eso se le añade la rebatinga interna en MoReNa, las cosas le

salieron más que bien al mandatario estatal tricolor…

MARIANA GOMEZ LEAL de GARCIA CABEZA DE VACA, como Responsable

del DIF Tamaulipas, su trabajo al frente Del Desarrollo Integral Para La

Familia Tamaulipeca goza de gran reconocimiento a lo largo y ancho del

Estado, de ahí que su figura sea la de mayor posicionamiento en El Estado,

aparte de que a nivel nacional, su Trabajo Se Reconoce al implementar en

otras entidades federativas, programas similares que en Tamaulipas se

pusieron en marcha, se puede decir que lo mejor Del Gobierno De Los

Vientos Del Cambio En Tamaulipas, La Obra Social y Asistencial Del DIF

Tamaulipeco de MARIANA GOMEZ LEAL de GARCIA CABEZA DE VACA, Habla

Poco, Pero Hace Mucho, de ahí que el Mandatario Tamaulipeco casi siempre

se haga presente en todo lo que se relaciona con El DIF Del Estado…

POR SU PARTE, PILAR GOMEZ LEAL, como Presidenta Municipal de

Victoria, pese al contratiempo de salud por culpa del COVID 19, aunque en

su lecho de convalecencia, no desatiende la gobernanza municipal, de ahí

que paulatinamente se comience a notar ya un cambio en la prestación de

los servicios públicos del municipio—ojala…Dios Quiera…recupere pronto

totalmente su salud, a lo mejor al inicio de semana da la sorpresa en la toma

de protesta de los nuevos funcionarios municipales, algunos ya conocidos de

administraciones anteriores, mañosones, pero con colmillo muy retorcido,

no como El Sindico LUIS TORRE ALIYAN que firmaba todo lo

que fuera con Centauro de La Zumba, XICOTENCATL GONZALEZ URESTI,

bueno…

NO LO TRANSMITA, PERO EL PAN-Gobierno de Tamaulipas que lidera

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Desde Las Elecciones Locales

de Diputadas y Diputados Al Congreso Del Estado en 2019, aunque con una

baja intensidad continuo, a la fecha la intensidad crece, El Mandatario

Tamaulipeco sabe que no la tiene fácil, aunque aparentemente crean y

piensen que podrán hacer lo que hicieron en esos comicios, aun y cuando en

MoReNa, por ahora, andan todos desbalagados, cosa que el próximo fin de

semana, las calabazas comenzaran a acomodarse, el desorden político al

interior del Movimiento de Regeneración Nacional comenzará a ordenarse

lo más rápido posible, buscando la unidad para el proceso electoral de junio

del año entrante…Los negativos que El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR acumula por ahora en su mandato, por su estilo y forma de

gobernar si a inicios de año llegan De Fondo Resultados Positivos de Acciones

Emprendidas En Forma que despertaba inconformidades, llegando a ser

atinadas, En El Segundo Trienio de Su Sexenio, con una mayoría superior a la

de la actualidad en La Cámara de Diputados Del Congreso De La Unión podrá

sacar adelante la llamada Cuarta Transformación de México, la tarea no es

fácil, ya que la unificación de sus adversarios a la hora de la hora, no puede

llegar a ser puro ruido, subestimarlos sería una gran estupidez…

SIN DUDA ALGUNA, EL FUTURISMO a La Gubernatura por MoReNa se

desató la semana que termina en favor del titular de RTC (Radio, Televisión

y Cinematografía) de La Secretaría de Gobernación, RODOLFO GONZALEZ

VALDERAMA al aparecer en la Mañanera del Presidente ANDRES MANUEL

LOPEZ OBRADOR, Con El Tema de La Corrupción en Los Fideicomisos, Las

Reuniones que ha tenido El Tampiqueño en Tamaulipas, al parecer son mas

de calidad que de cantidad, pese a ello requiere de un mayor placeo en la

geografía tamaulipeca, de ahí que requiera de la candidatura de una

diputación plurinominal para que recorra a lo largo y ancho El Estado

Tamaulipeco, trabajo que ya hizo y hace El Senador AMERICO VILLARREAL

ANAYA y HECTOR “El Guasón” GARZA GONZALEZ, Presuntamente esta tercia

es la de primera fila, otros tiradores están en la segunda fila, como son los

alcaldes Morenistas y algún diputado federal, de hoy o de mañana o en su

defecto, el relevo de “JR”…

PARA TERMINAR LA ENTREGA LE Decimos que El Partido de

Movimiento Ciudadano, en lo individual fue el ganón en las elecciones

presidenciales de 2018, aparte de MoReNa, fue el único que creció, en los

comicios federales y locales de 2021 puede hacer lo mismo, de ahí cierta

indecisión de participar en una alianza opositora en contra de MoReNa y Sus

Aliados, DANTE DELGADO RANURO Con Uno De Los Suyos quiere ser El

Principal protagonista en La Elección Presidencial de 2024, de ahí que le

piense a una alianza con El PAN, PRD y El Mismo PRI…El Tricolor para

sobrevivir políticamente en forma decorosa debe saber con quien puede

hacer una alianza ganadora, como que IVON ORTEGA PACHECO, ya les puso

la muestra. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…