Cd. Victoria, Tamaulipas, 19 de Oct. de 2020 .- Llevar un estilo de vida saludable y un diagnostico a tiempo puede salvar nuestra vida, lamentablemente en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante el número de casos de cáncer de mama, dijo Mayte Valadez Valencia, al encabezar las actividades para conmemorar el día internacional de la lucha contra esta terrible enfermedad.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, este tipo de cáncer en la mayoría de los casos se diagnostica en fase avanzada, por ello, este 19 de octubre que se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama se promueve a través de la Sección 30 del SNTE, la corresponsabilidad y cultura de prevención de mujeres y hombres trabajadoras de la educación y de la comunidad en general.

Dijo que de acuerdo a los datos que se tienen el número de casos de cáncer de mama se ha incrementado, lamentablemente forman parte de las estadísticas las mujeres mayores de 25 años pero es cada vez más frecuente en hombres y mujeres, sin distinción de clases sociales, ni género.

En el marco de las actividades del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama se ofreció a los presentes una conferencia dictada por la señora María Magdalena Pérez Juárez, Presidenta de la asociación “un cachito de luz” quien compartió una vivencia, encausada a la detección oportuna de este padecimiento de como identificar y valorar factores de riesgo que son fundamentales en esta lucha en donde debemos crear conciencia y reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud.

Al hacer uso de la palabra, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, destacó que sólo no se puede luchar contra el cáncer, menos si no tienes la ayuda, la fe y el apoyo de la familia, “hay que hacer conciencia todos los 365 días del año, hay que prevenir, esa sería la más fuerte luchas contra el cáncer, hablar de cáncer no es hablar de estadística, ni ver cuando se fundó, es hacer conciencia hoy para prevenir mañana una enfermedad y tener el cachito de luz en el momento oportuno eso es lo que necesitamos los seres humanos, sin importar el género para no solo luchar contra el cáncer, sino para tener ese chachito de luz en los momentos oscuros para resolver cualquier problema”, dijo.

Cabe señalar que a la reunión de trabajo acudieron como representante del Lic. Mario Gómez Monroy, Selene de Jesús Pinzón Navarro, la maestra Cecilia Robles Riestra, Izcalli Anzures Silva, entre otras personalidades. Pie de foto El Secretario General de la Sección 30, del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, encabezó junto a Mayte Valadez Valencia, las actividades para conmemorar el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama.