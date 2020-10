No, no es letras. Es lecturas. Lecturas, Voces e Ideas. Evento

promovido por uno de los movimientos más emblemáticos en el rubro

de la cultura. Me refiero a la Feria del Libro que nació hace 30 años

como parte de las actividades en aquél entonces de la Biblioteca del

Tecnológico en Monterrey.

¿En dónde estaba usted o que hacía en 1989? Bueno la pregunta va

dirigida a quienes nos gusta viajar en el tiempo, porque en aquélla

época por ejemplo la escribidora era apenas una chiquilla, como

decimos en el Norte una “huerquilla” que cursaba mis estudios de

primaria en la Escuela Primaria “Benito Juárez”, desde luego con

muchos sueños hacia el futuro.

Futuro el que por cierto, los niños y los jóvenes de hoy, tienen un

panorama incierto con los tiempos convulsos por los que atravesamos,

al punto de la desesperanza, del miedo y también del dolor, de las

necesidades.

Pero bueno, recuerdo también con gran nitidez por ejemplo que en

esos años, mi padre Sóstenes Heredia que ahora en paz descansa,

fomentó el hábito de leer por placer y no por obligación, no obstante él

solamente había podido asistir a primaria, adquiriendo todavía joven –

de unos treinta años-, libros de idiomas, leyes, historia, ahora

entiendo: tenía hambre de aprender.

He ahí la importancia y el valor del ejemplo de los adultos para con

nuestros hijos y con la niñez en general, si nos ven leer un libro, ellos

también lo harán, si nos ven tomar un arma, seguramente también lo

harán.

De esta forma, la Feria Internacional del Libro que este año llegó a su

XXX Aniversario, aunque sin celebración, por motivos de la pandemia,

lanza un evento promotor de la lectura todavía con crisis de salud,

económica y demás, lo que lo hace aún más meritorio este esfuerzo

de impulsar el gusto y pasión por leer: “Lecturas, Voces e Ideas”.

La FIL como se le conoce en el Norte del país, es de las acciones

culturales y de promoción de la lectura más trascendente en nuestra

región. Por lo que la sociedad y la ciudadanía debemos aprovecharlo y

disfrutar la gama de obra escrita que seguramente nos dejará en voz

de sus autores: reflexiones, pensamientos e ideas para poder seguir

adelante por el sendero de la existencia humana.

Cabe mencionar a tono de esta acción, que la primera edición de la

ahora mundialmente conocida como Feria Internacional del Libro de

Monterrey, en sus inicios tuvo lugar en una carpa instalada en el

estacionamiento, si así como lo lee estimado lector. Su objetivo de

promover el gusto por la lectura, continúa como desde el primer día. Y

aunque este año por el Covid- 19 se suspendió la fiesta literaria de las

más significativas en América Latina, no obsta para que en la

búsqueda de alternativas para fluir haya surgido: “Lecturas…”

Así el como el agua, el conocimiento, la ciencia, el arte, y todas las

disciplinas del saber, que se congregan en un solo espacio; este año

2020, la Feria y mucho menos el Libro han muerto. Siguen vivos y con

ello, nuestro deber de ir a su encuentro.

Y en un abrazo fraterno, cuales dos amigos en un entendimiento,

comprensión y alianza por un mundo mejor, de mayores

oportunidades para todos, de justicia, igualdad, no discriminación, de

respeto, solidaridad, compasión, amor y verdad. Eso lo permiten la

educación y los valores, que en mucho nos obsequian nuestros

amigos: Los Libros.

Vivan los libros, Viva la Feria. No se la pierda, arrancó hoy 10 de

Octubre y estará hasta el 18, en transmisión por redes sociales de la

Feria del Libro, búsquela ahora que todos estamos en un mundo

virtual, y comparta: “Letras, Voces e Ideas”.

*Máster en Derecho Público, egresada UAT- UANL. Abogada,

Catedrática, Escritora y Conferencista. Fundadora de Vive Mejor

Ciudadano A.C. Impulsora de Sala de Lectura Infantil y Juvenil