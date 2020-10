La semana pasada estuvo llena de malas y aunque todo parecía empezaba bien y el Tribunal Electoral no autorizaba el registro como partido de la Organización de ZAVALA-CALDERON al final resultó que los mexicanos como quiera tendremos que mantener las ambiciones de otros dos partidos, los de aliados del presidente o eso parece.

El México Libre, de FELIPE CALDERON y MARGARITA ZAVALA que son acérrimos enemigos de ANDRES MANUEL no logró consolidarse como partido y con ello las aspiraciones de la expareja presidencial caen al vacío, pero para dolor de los mexicanos las ansias y aspiraciones de ELBA ESTHER GORDILLO no, ya que a través del partido de su yerno, Redes Sociales Progresistas, prácticamente resurgen los anhelos de la maestra y no dude que el nuevo partido se convertirá en arma política como lo hacía con el PANAL, en tanto que los “santurrones” del PES, Partido Encuentro Solidario, nuevamente saltarán a la escena.

Con el México Libre fuera de la jugada, el RSP Y PES tendrán la posibilidad de abanderar candidatos el próximo año y buscar consolidarse para en el 2022 tener mejores negociaciones y estar puestos para prestarse o venderse al mejor postor eso, y si sobreviven, en el 2024.

Otra mala noticia es que nuevamente México está en el ojo del huracán, no solo porque ya somos el cuarto lugar mundial en casos activos y decesos de COVID-19 y las autoridades federales siguen haciendo como que nada sucede sino porque en Estados Unidos detuvieron al general SALVADOR CIENFUEGOS, exsecretario de la Defensa Nacional y eso puede poner en entredicho el cómo se han manejado las fuerzas de seguridad de este, a pesar de los pesares, glorioso país.

Mientras que el COVID-19 sigue galopando, ayer al mediodía en tierras cuerudas se contabilizaban 30, 699 casos positivos y 2,609 defunciones, lo que significa un desastre más si continuamos con problemas de salud porque para el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, ya estaremos sin el fideicomiso para la atención universal, prácticamente la población estará en completa indefensión.

Continuando con la mala racha el miércoles informó la UAT que el rector de la máxima casa de estudios en la Entidad, Ingeniero JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ, había dado positivo al COVID, misma situación de la alcaldesa de la capital tamaulipeca, PILAR GOMEZ LEAL quien también en su cuenta de twitter dio a conocer que había dado positivo, en las redes sociales se vieron mensajes de apoyo tanto para el rector como para la alcaldesa a quienes se les desea pronta recuperación pues tienen mucho que hacer en sus respectivas encomiendas.

Lamentablemente ayer medios de comunicación dieron cuenta del fallecimiento del Comisionado de COEPRIS en la Entidad, Doctor OSCAR VILLA a causa del COVID-19, por lo tanto no debemos bajar la guardia, es mejor continuar con las medidas de higiene y prevención, utilizar el cubrebocas, lavar manos constantemente, sanitizar espacios y procurar el gel anibacterial.

Pero también hay buenas noticias, por ejemplo que la alcaldesa PILAR GOMEZ LEAL realizó las gestiones pertinentes y la capital tamaulipeca ya cuenta con tres nuevos camiones especiales para la recolección de basura, esto con el fin de atender una de las demandas más sentidas de la población, hoy ya se tiene un parque vehicular para la recolección de desechos aceptable.

Entre las buenas también podemos contar que el clima en la capital tamaulipeca comenzó a mejorar y eso igual contribuye a que se tenga mejor ánimo social.

En fin, la situación es que esta semana se tuvieron buenas y malas, entre las buenas es que el Tribunal electoral no autorizó el registro del Partido México Libre, los mexicanos no tendremos que mantener las ambiciones de FELIPE CALDERON y MARGARITA ZAVALA, pero la mala es que la GORDILLO ya tiene partido y Encuentro Social ha revivido y por la proximidad de las elecciones pronto andarán en territorio sus abanderados, como si no se tuvieran ya bastantes aspirantes.

