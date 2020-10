Nuevo Laredo, Tamaulipas, 28 de Oct. de 2020.- Ante la amenaza de que repunten de nuevo los contagios por Covid-19 en Nuevo Laredo, el presidente municipal Enrique Rivas lanzó un último llamado a las familias a no salir a festejar Halloween, ni acudir a los panteones.

En conferencia de prensa virtual, el alcalde hizo el enérgico llamado y enfatizó que muchas personas están muriendo de Coronavirus y la ciudadanía debe resguardarse en sus hogares aplicando todas las medidas de sanidad para evitar que se disparen los contagios.

“El llamado es para ti, para las familias, quédate en casa no salgas, no permitas que alguien de tu familia se contagie, cuida a los tuyos, el virus todavía existe, se está hablando de la posibilidad de un repunte, y no podemos permitir siga muriendo más gente”, enfatizó.

Rivas Cuéllar dijo que se tomarán todas las medidas restrictivas necesarias por parte de los tres órdenes de gobierno para evitar que las familias recorran las calles el ‘Día de Brujas’.

“El llamado es con toda la seriedad, con toda la responsabilidad, el gobierno municipal en coordinación con todas las fuerzas públicas estaremos haciendo un intenso despliegue de seguridad este 31 de octubre para invitar a la ciudadanía a no salir de su casa”, subrayó

También informó que desde este lunes 26 de octubre, los panteones públicos y privados se encuentran cerrados como medida de prevención, para evitar aglomeraciones en la celebración del Día de Muertos y, así permanecerán hasta el viernes 6 de noviembre.