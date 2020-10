México, 21 de Octubre 2020. Lance Stroll, piloto de F1 y compañero de Checo Pérez, ha revelado que dio positivo por coronavirus Covid-19 tras el Gran Premio de Eifel; sin embargo ha superado la enfermedad y está listo para el GP de Portugal, el cual se disputará el próximo fin de semana.

El integrante de Racing Point no pudo participar en Alemania debido a que no se sintió en condiciones y fue sustituido por Nico Hülkenberg. Pese a lo anterior, las primeras pruebas de Covid-19 que le realizaron antes de entrar al paddock fueron negativas.

«Les quería informar que di positivo por Covid-19 después del fin de semana del GP de Eifel. Ahora estoy al 100% y ya he dado negativo en un test. Les cuento lo que pasó: Llegué a Nürburgring después de dar negativo en los test pre-carrera habituales.

El sábado por la mañana me empecé a sentir mal y me desperté con el estómago mal. Seguí el protocolo de la FIA, me aislé en el motorhome y no volví a entrar al paddock. No estaba en forma para correr, así que volví a casa el domingo por la mañana. Como no me encontraba bien, me volví a hacer un test el domingo por la tarde. Al día siguiente los test resultaron positivos, así que me quedé en casa en cuarentena durante 10 días. Afortunadamente, mis síntomas fueron leves.

El lunes de esta semana volvieron a hacerme un test y mi resultado fue negativo. Me siento en forma y estoy deseando volver con el equipo para competir en Portugal»

Lance Stroll es el segundo piloto de F1 que ha superado el coronavirus Covid-19, tras su compañero, Sergio ‘Checo’ Pérez. El mexicano se perdió los grandes premios de Silverstone.