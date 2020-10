México, 12 de Octubre 2020. La terrible fractura de tobillo derecho que sufrió esta tarde Dak Prescott en el duelo entre los Dallas Cowboys y los New York Giants no solo impactó al mundo de la NFL, sino a todo el gremio deportivo, que no tardó en externarle su apoyo.

Uno de ellos fue la misma selección mexicana de fútbol, quien por medio de sus redes sociales publicó un mensaje, deseándole una pronta recuperación.

We want to wish a speedy recovery to @dallascowboys’ QB @dak. 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/7CfEVb3MKy — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) October 12, 2020

Durante los últimos años, el Tri ha sostenido duelos amistosos en el AT&T Stadium (casa de los Dallas Cowboys); en total se ha hecho presente en ocho ocasiones, sumando seis victorias, un empate y una derrota. El último duelo se celebró el 9 de junio del 2019, en donde los comandados por Gerardo Martino vencieron 3-2 a la selección de Ecuador.