EN LA CAPITAL TAMAULIPECA, LOS BUENOS, Anodinos y Malos Titulares de La Presidencia Municipal De Ciudad Victoria, es en base a su propia persona—preparados, apáticos, valemadristas e ignorantes, entre otras cosas negativas y positivas—, pero sobre todo Su Relación Con El Gobernador Constitucional en turno, ya que De Facto, El Mandatario Tamaulipeco al final de cuentas es el fiel de la balanza Con Su Voluntad Política, para que a Victoria y Sus Habitantes Les Valla Bien, Mas o Menos o Mal, todo ello, dependiendo de la relación, todo ello dependiendo de la relación entre alcalde o alcaldesa con El Titular Del Ejecutivo Del Estado…

EN EL CASO PARTICULAR DEL TRIENIO Municipal que concluye en Septiembre de 2021, se podría decir que la relación entre XICOTENCATL GONZALEZ URESTI y FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Fue Buena, Uno y Otro se supo servir de cada quién, XICO convirtiéndose En El Principal Protagonista Del Repudio y Encono por su desempeño político-administrativo como Presidente Municipal, aprovechando tal situación, familiares, amigos y en lo personal para disponer en forma irregular del Erario Victorense, en detrimento Del Municipio y Sus Habitantes, ello sirvió para crear una Cortina De Humo en La Capitalidad Tamaulipeca donde el porcentaje de Malquerientes y Detractores Del Gobernador Constitucional de Tamaulipas es de Un Porcentaje Altísimo, incluyendo a centenares o millares de sus correligionarios del Partido Acción Nacional…

LA PRESENCIA DE GONZALEZ URESTI AL FRENTE DE La Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, por sus excesos negativos se convirtió totalmente insostenible, de ahí que El Mandatario Estatal se mirara orillado a que su Voluntad Política quitara Del Cabildo Victorense a Su Principal Para Rayos Político En La Sede De Los Tres Poderes—Ejecutivo, Legislativo y Judicial—de Tamaulipas. Luego Inducir Al Presidente Municipal Suplente a Renunciar Un Derecho Constitucional se cubrieron formas y desde el sábado por la noche, Su Paisana y Prima, la hoy exdiputada local, PILAR GOMEZ LEAL, Es La Presidente Municipal de Ciudad Victoria, No Trae Una Varita Mágica para componer El Desmadre Integral Del Municipio Victorense, pero cuenta y tiene El Respaldo Incondicional Del Gobernador Tamaulipeco, para que realice a la brevedad Posible Un Cambio Notorio, sobre todo, en materia de Servicios Públicos y muy en especial en lo que compete Al Servicio Del Agua Potable, Bacheo y Recolección de Basura, entre otros. Desde El Domingo comenzó a verse La Mano de PILAR que impulsa su primo FRANCISCO JAVIER, Sea Como Sea, Si Es Para El Beneficio Del Municipio y Sus Habitantes, En Hora Buena…Ahora sólo nos falta saber si La Licencia de XICOTENCATL GONZALEZ URESTI, fue Por Motivos Personales, De Salud o Porque Ocupara Un Puesto Público Para Servir a Tamaulipas o en su defecto, desde el ámbito ciudadano, de enfrentar junto con familiares, amigos, ediles y colaboradores, las denuncias e imputaciones públicas del desempeño nocivo e irregular en La Presidencia Municipal de Ciudad Victoria…

SI EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL de Ciudad Victoria, retornan con PILAR GOMEZ LEAL, los que por décadas usufructuaron El Erario Del Municipio de Ciudad Victoria, se puede pensar y decir que al final de cuentas, sea como sea, Doblaron a FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA con La Llegada De La Victorense Adoptiva, al regresar los que saquearon por quinquenios, los dineros públicos de La Capital Tamaulipeca, aunque no con la misma fuerza y el mismo poder, ya incursionan En El Ayuntamiento Victorense… Los Rotativos Victorenses con mas años de circulación, deben estar de plácemes, luego de la caída de XICO, sin importar El Medio, Sino El Objetivo que mediáticamente en prensa escrita, radiofónica, televisiva y digital se pregonaba a diario…Desde MAGDALENO MATA BLANCO, de La Época de Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, se que sin el apoyo del Gobernador de Tamaulipas, quien sea titular de La Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, poco o casi nada puede hacer por El Bienestar Integral Del Municipio y Sus Habitantes, Unos, aun cuando cuenten con todo el apoyo gubernamental, por su mediocridad o valemadrismo, desperdician una magnifica relación…Esperamos Que No Sea El Caso Con PILAR GOMEZ LEAL, De Su Buen Desempeño Como Alcaldesa, puede depender en un muy alto porcentaje que El PAN-Gobierno de Su Primo FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA pueda retener y repetir el triunfo electoral en El Municipio de Ciudad Victoria, con ella como candidata o con un buen trabajo que no sea obstáculo para Un Cuadro PANista con mayor identificación con El Pueblo Victorense, ya que ella desde a la de ya, tiene asegurada Un Candidatura de Diputada Plurinominal en los primeros lugares de la lista de Representación Proporcional, salvo que la manden a jugar doble y la etiqueten también en las candidaturas de mayoría relativa. Sea como sea, esta semana será de mucho ajetreo en beneficio de Victoria y sus Pobladores.

LA CONSULTA POPULAR PARA QUE SE Juzguen a Los Ex-Mandatarios Nacionales, de CARLOS SALINAS DE GORTARI a ENRIQUE PEÑA NIETO, con La Nueva Redacción de La Pregunta podría alcanzar a mas gente del pasado, de sexenios anteriores, así como Al Propio ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, no hay que olvidar que La Nueva Pregunta, Modificada por El Poder Judicial De La Nación, al no señalar y especificar personalidades de sexenios, dado que dice, “¿Estas De Acuerdo o No, Que Se Lleven a Cabo Las Acciones Pertinentes, Con Apego Al Marco Constitucional y Legal, Para Emprender Un Proceso De Esclarecimiento De Las Decisiones Políticas Tomadas En Los Años Pasados Por Los Actores Políticos Encaminados a Garantizar La Justicia y Los Derechos De Las Posibles Víctimas?”…Lo Cual No Es Igual a La Pregunta Que plasmó para La Consulta Popular AMLO a La SCJN y que decía que “¿Estas De Acuerdo o No, Con Que Las Autoridades Competentes, Con Apego a Las Leyes y Procedimientos Aplicables, Investiguen y En Su Caso Sancionen, La Presunta Comisión De Delitos Por Parte De Los Ex-Presidentes CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CARDERON HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, Antes, Durante y Después De Sus Respectivas Gestiones?”…O sea, En Dicha Consulta también se podrían incluir Los Dos Primeros Años que Llevaría de Gobierno ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y Su Cuarta Transformación De México, ya que el enjuiciamiento popular del Tabasqueño sólo podría ser, Por El Antes y El Durante, ya Que Para El Después, aun le fata mas de la mitad Del Mandato Presidencial Para El Que Fue Electo en 2018…Sobre El Particular, Sus Enemigos y Adversarios Políticos, tanto partidistas, como de la iniciativa privada y de Todo Tipo, Ahora que Ya Comenzó a Dar Manotazos como paso con el que le día Al Gobernador de Chihuahua, Deberían aprovechar La Elección del 2021 y así evitar un gasto extra de miles de millones de pesos en Una Consulta Popular con cargo al contribuyente nacional…

EN OTRO ORDEN DE COSAS LE DECIMOS que donde Gobernadores y Alcaldes salen muy bien parados, que difunden en municipios, entidades federativas de sus respectivos Estados y Alcaldías, al igual que a lo largo y ancho del país, son gastos inútiles de engaña-bobos y de narcisismo político, ya que Los Gobernados Saben Lo Que Pasa Realmente en Sus Municipios y Estado, Por Mas Montajes Que Monten y Difundan, Regiones y Lugares De Ficción, fuera de la realidad del día a día…Las Encuestas No Gobiernan, Las Encuestas Cuestan por barnizar de positividad, imágenes políticas de figuras de barro desgastadas de tanta simulación y engaño, como pasa en algunos municipios tamaulipecos y a nivel estatal…

POR OTRA PARTE LE DECIMOS Que La Nueva Dirigencia Nacional De MoReNa, desde ahora, tanto de adentro como de afuera es cuestionable, incluso, La Opinión Presidencial no es de satisfacción…PORFIRIO MUÑOZ LEDO, sin duda alguna es de los aspirantes a dirigir El Movimiento De Regeneración Nacional, El Más Conocido, el que sea el mas conocido, no quiere decir que sea el mas adecuado y conveniente, para Un Movimiento Político En El Poder Nacional, sobre todo por su perfil político de toda la vida, Ya Que Se Trata De Un Parásito Político Sin Ideología, Sino De Un Mercenario De La Política Mexicana, basta conocer un poco de su historial político. En El Sexenio de GUSTAVO DIAZ ORDAZ fue un ferviente colaborador del Poblano, fue tanto su descaro, que fue un ardoroso defensor de las acciones que desembocaron con La Masacre de Tlaltelolco el 2 de Octubre de 1968. Con LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ dio el Visto Bueno de Nueva Cuenta Del Llamado “Halconazo”, contra otra lucha estudiantil del 10 de Junio de 1971. Con JOSE LOPEZ PORTILLO Y PACHECO continuo pegado a la ubre presupuestal, lo mismo que en El Sexenio de MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, a finales del sexenio del Colimense embaucó a CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO y otros distinguidos Tricolores de Esas Fechas. MUÑOZ LEDO es una mente brillante con un coeficiente intelectual privilegiado, pero sin estatura de liderazgo, sino con catadura de oportunista con un narcisismo político que ni el mismo se aguanta, de ahí su ostracismo y cerrazón de liderazgo, por ser un FiFi, De La Política Muy Pagado De Si Mismo, Siente y Cree Que En El Ocaso de Su Paso Terrenal, con La Dirigencia Nacional De MoReNa, podría ser una especie de Par del Mandatario Nacional desde un pináculo partidista, tal como se da en algunos países del mundo, independientemente de poder convertirse En El Caballo De Troya De Neoliberales y Conservadores, como un gran esquirol, sacando Al FIFI que siempre ha sido, Bajo Un Disfraz de Izquierda en la actualidad. En Su Momento Fue De Derecha y de Centro. El Mercenario No Tiene Ideales, Tiene Intereses, primeramente los de tipo personal, luego los de otro tipo. PORFIRIO MUÑOZ LEDO, Sin Duda Alguna Es Toda Una Enciclopedia, Inédita y Parlante de La Política Mexicana de Más De Medio Siglo de Vivencias, Todo Un Fósil Del Sistema Político Mexicano, con Presencia y Protagonismo, En 10 Sexenios Presidenciales de La Vida Nacional.

ANTES QUE SE ME PASE, NO ESTA DE MAS que El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, Se Blinde o Busque Blindarse, se vienen tiempos políticos inéditos e impredecibles. El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA se encuentra preparado para determinado panorama político-administrativo, no para imprevistos y circunstancias novedosas, en calidad de mientras debería de poner atención en El Poder Judicial y hacer las propuestas respectivas en Las Salas Acéfalas Sin Magistradas o Magistrados Titulares y así cubrir un hueco, que en un futuro podría servirle de mucho, no hay que olvidar que parte de la problemática que le puede llover Al Mandatario Tamaulipeco será de tipo Legal, tanto por El Lado Administrativo, como por El Lado de Seguridad, Seguramente La Actual Titular Del Registro Civil En El Estado, sería una buena candidata para Una De Las Magistraturas Del Poder Judicial En Tamaulipas, salvo que tiene en contra que no es nativa de Reynosa, creo que como responsable de un de las Salas Acéfalas en Su Titularidad, Realizaría Un Papel, Decoroso, al igual que otros Abogados y Abogadas con conocimientos y méritos para el desempeño en una Magistratura, En El Seno Del Propio Poder Judicial existen prospectos de ambos sexos, con capacidad, institucionalidad vastos conocimientos y experiencia, independientemente de que existan otras abogadas y abogados con capacidad y conocimientos con cercanía Al Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS DEL COVID 19, tanto a nivel nacional como a nivel estatal sigue mas que latente, Los Gobiernos Federal y Estatal hacen lo que creen que es lo mejor para la población, a la población nos toca hacer nuestra parte, por desgracia, unos y otros no hacemos lo que tenemos que hacer…Los Gobiernos Nos Dicen Verdades a Medias y El Pueblo Hace Lo Que Puede y Quiere. En Lo Gubernamental, El Sector Salud maneja cifras y estadísticas optimistas, pero con cierta reserva, mientras que Los Gobernados y Gobernadas a diario miramos y sabemos como este tipo de gripa avanza inexorablemente, ante la impotencia de que no exista Un Remedio, llámese vacuna u lo que sea para frenar este virus maligno que acaba con mucho mas vidas de lo calculado, a diario sabemos de una persona conocida que sucumbió por culpa del COVID 19, aparte, tal enfermedad y el claustro provoca que otros males se acentúen por la preocupación que provoca, tanto en lo sanitario, como en lo económico, al igual que en lo emocional, la verdad que esta Nueva Normalidad, Es Una Realidad Indeseable a lo que la Vida Tiene Que Adaptarse, ahora si que Los Tiempos Pasados Fueron Mejores, pese a la inexistencia de Los Adelantos de Hoy, ahora si que lo malo del caso Es Que El Tiempo No Tiene Devoluciones, Lo Que Pasó, Paso y Pasó, no hay de otra…Sino Se Aprende Del Ayer, El Hoy Siempre Es Problemático y El Mañana Mas Incierto. De Ahí La Emergencia De Que No Podemos, Ni Debemos Ser Observadores Del Mundo, Necesitamos Involucrarnos y Tomas Las Riendas De Nuestro Destino con Una Participación Personal Sin Esperar Los Favores de Cualquier Tipo De Representatividad Pasivamente, sino Actuando Activamente Con Positividad En El Diario Vivir. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…