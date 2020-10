«Los otros todos que nosotros somos»

– Octavio Paz

Laura Gabriela Conde es filósofa, especializada en logoterapia y tanatología. Se

ha destacado en la producción de libros de textos para estudiantes de primaria y

secundaria sobre educación cívica y ética. Tienen además una larga trayectoria

trabajando en los temas de niños con discapacidad.

Invitada por la Red Ciudadana por los Derechos de Personas con Discapacidad de

Tamaulipas, para exponer sus puntos de vista sobre el tema de la inclusión en

general y en particular acerca de la inclusión educativa de los niños con

discapacidad. Decidió abordar su charla no desde la descripción médica de las

complejas patologías y discapacidades o de las barreras burocráticas, que se

levantan como murallas infranqueables, ante madres angustiadas porque sus

niños y adolescentes no reciben la atención, a la que dice la legislación

internacional, nacional y estatal, que tienen derecho.

Inició explicando, que así como después de una tormenta y una inundación, se

pueden descubrir en la resaca los restos de árboles, casas y animales flotando en

las orillas del mar y del río, o esparcidos en la playa y en los campos donde van

descendiendo las aguas; de la misma manera conforme se apaga indecisamente

la pandemia de COVID-19, vamos apreciando entre azorados y aliviados, lo que

esta catástrofe sanitaria interrumpió, destruyó, pospuso y agravó; pero también lo

que quedó en pie, a los que permitió sobrevivir y salir adelante y sobre todo, las

advertencias y lecciones que dejó a las familias, instituciones y gobiernos.

Entre las cosas importantes que han salido a la luz, está la falta de alternativas

efectivas para la continuidad de la atención médica y de la educación de los niños

de grupos vulnerables en situaciones de emergencia. La contingencia evidenció la

debilidad de instituciones y programas de salud, asistencia social y educación,

para compensar las desventajas derivadas de la crónica desigualdad social en que

viven la mayoría de niños con y sin discapacidad.

Su exposición nos condujo a los temas de la igualdad y de la equidad

La ley garantiza la igualdad de todos, pero las deficiencias estructurales vigentes,

determinan que en la práctica los niños con discapacidad, no sean tratados como

iguales.

Generalmente la igualdad se concibe como darle a cada quien lo que le

corresponde de acuerdo a la justicia. Pero además implica reconocer la potestad

de todas las personas para ejercer sus derechos y tener el acceso, sin ningún tipo

de distinción, para que tenga las mismas oportunidades que los demás. Sin

embargo tratar a todos como iguales, cuando sus condiciones estructurales no lo

son, puede generar mayor desigualdad.

Ante esto, se hizo necesario introducir el concepto de equidad, que puede

entenderse como darle a cada quien lo que le corresponde y en un sentido

adicional se interpreta como darle más a quien más lo necesita en aspectos

específicos, desde una perspectiva de justicia social, lo cual involucra acciones

afirmativas para abrir oportunidades de igualdad a los desiguales.

Pero como además la desigualdad social nos conduce a vernos como diferentes, y

para algunos hasta justificar la discriminación y la exclusión del otro. Así, el debate

de esto, ha tenido que ampliarse del campo jurídico y de la política social, a los de

la filosofía, la psicología, la sociología y la antropología cultural.

Por eso para Gabriela Conde, es necesario repensar la exclusión de los niños con

discapacidad desde una reflexión filosófica sobre la otredad, para poder

comprender mejor a la diversidad, como requisito para lograr la inclusión de todos.

La otredad es la capacidad de tomar consciencia de la individualidad propia

mirándose desde una perspectiva ajena a sí mismo. Es decir, en nuestro proceso

de la construcción de identidad, generamos el concepto del otro, que se reconoce

como un ajeno a mí.

Así concebimos al otro como distinto a mí. Pero siempre somos el otro del otro,

frente y con el cual podemos construir un nosotros, reconociéndolo como

diferente, respetándolo y desarrollando empatía, o reaccionar con miedo, rechazo,

xenofobia, discriminación; en el mejor de los casos con compasión, tolerancia, o

“integrarlo” “normalizándolo”, es decir cambiándolo para que deje de ser él mismo

y se ajuste a nuestros paradigmas.

Para facilitar el respeto a las otredades, la maestra Conde propone adoptar el

concepto de hospitalidad que significa reconocer al otro en su diferencia,

comprender que no me voy a convertir en él, ni él en mí; pero que inevitablemente

el contacto con el otro me va a impactar; ante lo cual puedo decidir vivir esa

experiencia de la otredad, como aprendizaje.

De manera que aunque las diferencias de cada uno nos hace a todos diversos, no

necesariamente tenemos que ser opuestos. La inclusión nos permite reconocer en

la diversidad, lo que nos une y nos enriquece viviendo en una comunidad

comprometida en crear las condiciones para fomentar el éxito de todos sus

miembros.

Así una educación y una escuela inclusiva es la que modifica su sistema para

estar preparada en la atención de la diversidad de todos sus alumnos (como los

niños con alguna discapacidad), centrándose en las necesidades de cada uno,

que es diferente pero con iguales derechos que los demás: antes, durante y

después de una contingencia de la magnitud como la que estamos viviendo y

superando.