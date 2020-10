ESTADOS UNIDOS.- Martes 13 de Octubre El rapero Kanye West lanzó este lunes su primer video oficial de campaña en su intento por ser elegido presidente de Estados Unidos el 3 de noviembre. El mensaje de la grabación, publicada en la cuenta del cantante en Twitter, está enfocado en la religión y la familia.

West anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en julio, pero solo ha logrado calificar para aparecer en la boleta electoral en 12 estados, por lo que no tiene ninguna posibilidad matemática de obtener los 270 votos electorales necesarios para ganar las elecciones y hacerse con el cargo de mandatario.

En el video, el músico y diseñador de moda pidió a sus seguidores que voten por él como candidato por escrito (se trata de un candidato cuyo nombre no aparece en la boleta, pero busca la elección pidiendo a los votantes que emitan un voto a su favor escribiendo su nombre en la boleta).

