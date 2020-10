Estados Unidos, 28 de Octubre 2020. Durante el juego definitivo de la Serie Mundial 2020 entre los Dodgers y los Rays, el tercera base del equipo angelino, Justin Turner, tuvo que abandonar el diamante en pleno encuentro, esto debido a que el jugador estadounidense salió positivo en su prueba de Covid-19.

Con información de Fox Sport, tras varias entradas dentro del campo, el beisbolista de 35 años de edad abandonó el diamante en la octava entrada y se perdió la parte final del duelo definitivo de la Serie Mundial.

"After the completion of the game tonight, we were informed by MLB that Justin Turner received a positive COVID test and that's why he was removed from the game." pic.twitter.com/EOxcMlNs5R

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 28, 2020