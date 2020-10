México, 25 de Octubre 2020. El Necaxa está enrachado y en puestos de Repechaje, luego de haber iniciado con resultados negativos la gestión de José Guadalupe Cruz, con 2 partidos restantes y dependiendo de sí mismos, el estratega del cuadro de Aguascalientes resaltó la importancia de llegar en buen momento a las últimas jornadas.

«Pienso que lo más importante no es cómo arranques, me parece que los cierres de torneo son los más importantes. Hay otros factores que hay que considerar, no somos favoritos y nos viene bien porque no llevamos ninguna presión encima, tenemos todo por ganar únicamente», declaró.

Cruz felicitó públicamente a sus dirigidos por el desempeño en las últimas fechas, advirtiendo que la permanencia en puestos de repesca depende de ellos mismos.

«Querétaro se jugaba su última carta y nosotros para seguir dependiendo de nosotros mismos, teníamos que ganar. Con este resultado, a la espera de otros, estamos décimos y dependemos de nosotros. Es un trabajo de todo el equipo, todos se han comprometido muchísimo y es mérito de ellos, una felicitación pública a mis jugadores», expresó.

Por último, el timonel de los Rayos lamentó que el último duelo como locales de la fase regular, ante Toluca, tenga que ser a puerta cerrada, debido a una decisión de las autoridades locales.

«Es una lamentable noticia porque es un indicativo de que hay un rebrote y de que el problema está más fuerte, más serio y hay que tener conciencia, a nadie se le obliga a ir, pero aunque no vayas a un estadio, tienes que ir a un supermercado, al trabajo. Lástima por el espectáculo, pero hay que acatar las indicaciones del gobierno porque son por nuestro bien», finalizó.