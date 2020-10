ESTADOS UNIDOS.- Lunes 26 de Octubre del 2020 El actor Jackie Chan, de 66 años, dio a conocer que busca contribuir al mundo con proyectos ambientales y humanitarios sin dejar el cine.

Jackie Chan dijo que buscará proteger a las personas, realizar obras de caridad y trabajo ambiental para dar mensajes a sus seguidores. El actor ha estado atendiendo a medios mexicanos ante la llegada a plataformas digitales su película «The Kngith Of Shadows: Between Yin and Yang».

El actor nacido en Hong Kong señaló que a menudo caracteriza en sus películas a hombres pacíficos y está convencido que los enemigos se pueden volver nuestros amigos.

Cabe destacar que Jackie Chan ha participado en películas como «Enter the dragon» donde actuó junto a Bruce Lee.