Que siempre si ganó de manera oficial la dirigencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, el Diputado Mario Delgado Carrillo, conocido ahora como el delfín del grupo en el poder y a quien todos creen que ayudaron para evitar que a sus más de 90 años, el ideólogo de la izquierda, Porfirio Muñoz Ledo fuera el presidente del partido que llevó a Don Andrés López Obrador a despachar en el Palacio Nacional.

La primera ronda de las encuestas la perdió quien fuera Coordinador de la Cámara de Diputados y como las cuentas no le salieron, pidieron al INE que la hiciera de nuevo y ahora sí, le ganó a su longevo contrincante.

El asunto es que el resultado de la tercera encuesta fue validada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde allí se resolvió pedir al INE que registre a Mario Delgado Carrillo y a la Senadora Citlalli Hernández, como presidente y secretaria general del PMRN.

De acuerdo a la información de las autoridades Judiciales que tratan asuntos electorales, queda en calidad de pendiente resolver la impugnación que presentó el agraviado número uno con el resultado de la tercera encuesta, Porfirio Muñoz Ledo.

Ahora sí, el hombre que estará al frente de Regeneración y que tiene en algunos tamaulipecos como colaboradores cercanos, tiene que echar a andar una estrategia, para crear la estructura municipal, estatal y desde luego la nacional, para que ese partido funcione como tal y deje de ser una organización de carácter personal.

Los otros.

Hace casi cinco años, en noviembre de 2015, Alejandro García Sánchez rindió protesta como dirigente del Partido Encuentro Social en Río Bravo, municipio en el cual era además Regidor del Ayuntamiento y a partir de su llega al comité de aquel lugar entró al selecto grupo de los Consejero Políticos Nacional de ese partido.

El grupo de colaboradores que tiene el exdiputado federal Abdíes Pineda Morín, manejador y casi propietario del recién formado Partido Encuentro Solidario, con el que sustituye al Encuentro Social que perdió el registro al no lograr tres por ciento de la votación, aunque, por su coalición con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, logró posiciones plurinominales en el Congreso de la Unión, se de personas como García Sánchez en algunos municipios de la entidad, sin embargo, a éste su relación con los Pineda, le alcanzó ahora para convertirse en el dirigente estatal del nuevo partido político.

Se supone que es un nombramiento para sumar , porque sabe de campañas y de liderazgos, de ahí que, al hacerse cargo del PES, hizo el compromiso de buscar candidatas y candidatos ciudadanos, que estén del lado de la población y responsables, para que hagan un buen trabajo de campaña y se signifiquen en los resultados electorales del año venidero.

El riobravense fue regidor y está consciente de que, como partido nuevo van contra la inercia de no pasar la medida del tres por ciento como mínimo de votación que prevé la Ley, por ello, tienen que llegan con candidatos que la gente identifique para que puedan votar por ellos, en el entendido de que sabe muy bien, porque lo vivió en carne propia, aquello que significa no llegar a una posición porque los votos no alcanzaron, dado que, en el 2016, estaba en el listado de los candidatos a Diputados plurinominales y se quedó en la raya.

El asunto es que, para las elecciones e enfrente ya andan los familiares cercanos de los Pineda Morín para aprovechar los cargos plurinominales que puedan obtenerse, como es el caso de Aracely Pineda, hija de Abdíes, de quien ya se dice está lista para hacer un buen papel en los cargos públicos, obvio, habrá de lograrlo, porque el PES en Tamaulipas tiene una connotación familiar.

Respecto al nuevo dirigente, desde luego que tiene algunos pecados, pero, seguro fueron menores, porque en Río Bravo se habla de que, aún cuando trabajaba para Encuentro Social, le jugó rudo porque alentó votación para candidatos de otros partidos políticos porque así le convenía, sin embargo, sus acciones quedaron en el olvido ya ahora es el dirigente estatal del PES y por tanto incondicional de los Pineda Morín.

Allá en la Cámara de Diputados, hubo un enfrentamiento desiguala todas luces, el Diputado Mario Ramos Tamez reclamó y demandó la renuncia al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, cuándo este compareció ante los Legisladores para hablar de la situación en que se encuentra la paraestatal.

El Legislador Federal de Victoria que llegó por el Partido Movimiento Ciudadano, pero, ahora es del PAN, estaba molesto porque el funcionario no le ha resuelto la solicitud de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para Victoria y otros municipios de Tamaulipas, acción que se justifica debido a las altas temperaturas que prevalecen la mayor parte del tiempo.

Quizá no era para tanto, porque la solicitud para el cambio de tarifa en Victoria no es una idea del Diputado Ramos Tamez, data de más de 20 años y se han empleado a fondo para tratar de lograr una respuesta positiva personas como el priísta Enrique Cárdenas del Avellano, pero, sin éxito, así que, el coraje del Legislador Federal quedó en eso debido a la prudencia de Director de la CFE, quien dijo no contestar a ataques.

De nuevo los funcionarios y trabajadores del IMSS salieron de sus oficinas para hacer aquello que si les sale bien, aplaudir por varios minutos a las víctimas de COVID-19, acción que llega como una instrucción obligatoria para que se cumpla al pie de la letra, de lo contario, podrían existir repercusiones laborales para quienes no aplaudan.

En el Sindicato del IMSS, hablan de que ya están pedidos equipos para medir la intensidad de los aplausos, a fin de que, el Director General, Zoé Robledo Aburto entregue buenas cuentas a la Federación sobre los aplausos.

Porque en los últimos días de este mes se terminaría la medida de descontar el 50 por ciento al valor de las licencias e conducir, miles de personas no dejaron de acudir a las Oficinas Fiscales de la entidad, para llevar a cabo ese trámite, el Gobernador de la entidad autorizó la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre, acción que incluye también los recargos causados por el pago de derechos vehiculares.

Las filas nunca se terminaron en las Oficinas Fiscales y si la gente está decidida a tener vigentes estas dos

obligaciones, la determinación de Francisco García Cabeza de Vaca tiene sentido, desde el momento que, se trata de ingresos para el Gobierno de la entidad.

Desde luego, quienes ya hicieron cola porque octubre se terminaba y querían aprovechar los descuentos, de forma sencilla se puede decir que lograron su objetivo y quienes tienen pendiente las dos actualizaciones deberán de planear ponerse al corriente en los próximos dos meses, o mejor dicho el mes y medio, ya que, las Oficinas Fiscales podrían no abrir sus puertas en el período vacacional de fin de año.