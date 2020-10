CIUDAD DE MÉXICO, 1 de Oct. de 2020.- Los beneficiarios de los fondos y fideicomisos extintos por la Cámara de Diputados, seguirán recibiendo recursos directamente, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo desmintió que la extinción de los fideicomisos implique que los miembros de las comunidades científicas, académicas, artísticas y deportistas, vayan a quedar en el desamparo por parte del Estado.

«Ellos no van a dejar de recibir sus beneficios, por ejemplo, hay un fondo para deportistas de alto rendimiento. Ese beneficio lo van a seguir recibiendo

«Los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos, los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo», puntualizó el presidente.

Recalcó que la extinción de los fondos y fideicomisos permitirá revisar a quiénes se les entregan recursos y evitar que haya «aviadores» que reciben dinero público sin justificar su actividad.

Las becas y apoyos económicos serán entregados de forma directa a los beneficiarios, tal y como ocurre con otros programas del gobierno federal.

«Son más de cien fideicomisos, de todo tipo, fuera de control completamente.

«Para decirlo con toda claridad: queremos revisar para que no haya aviadores. Así se entiende mejor. Pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte», recalcó.

El presidente anunció también que se analizan las denuncias hechas en torno a la actuación de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, quien ha sido señalada de retirar apoyo a deportistas sin explicación previa.