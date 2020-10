LA PROBLEMÁTICA DE AGUA POTABLE que próximamente podría ser solventada en La Capital Tamaulipeca, con una inversión de 350 millones de pesos que anuncia El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, será un gran alivio para El Municipio de Ciudad Victoria y un gran respaldo para La Alcaldesa PILAR GOMEZ LEAL…Los Trabajos a Realizar Causan Fuertes Molestias, sobre todo cuando de trata de zonas comerciales que se encuentran en el llamado primer cuadro de la ciudad, de ahí que lo que pasa en Victoria se replique normalmente en los principales municipios tamaulipecos, sólo que ese tipo de beneficios no dan popularidad a las y los titulares de las presidencias municipales, de ahí que trienios tras trienios se pospongan hasta que hace crisis el problema, tal como pasó en Victoria y XICOTENCATL GONZALEZ URESTI, como no tenia nada que perder en cuanto a popularidad—se aventó el tiro—situación que aprovecha El Mandatario Estatal para mejorar al máximo este problema que padece El Pueblo Victorense y al mismo tiempo busca que sus bonos negativos victorenses, disminuyan con una obra de gran beneficio general…

EN CUANTO AL PROBLEMA Del Servicio Público de Recolección de Basura, La Prima Política del Gobernador, que tiene poquito cobrando como Presidenta Municipal De Ciudad Victoria, sin duda alguna, tal servicio, poco a poco lo mejora, sobre todo ahora cuando se alquilaron unos camiones exprofeso para eso y por si fuera poco, el propio FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, en forma personal pone la muestra—aunque sea para la foto—con acciones de recolección de basura, en entrega anterior le dije que El Senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, aunque lo poníamos en duda, que donaría 10 camiones para la basura, aunque ello al parecer no es cierto, lo que si puede ser cierto es que dichos camiones se renten a una empresa que preste ese servicio, vinculada con La Familia Que Gobierna Tamaulipas, sea como sea, lo importante es que El Pueblo Victorense cuente con una mejoría sustancial en Los Servicios Públicos que es obligación que preste El Sector Gubernamental a Los Gobernados. Por cierto, esperamos que Con El Favor De Dios, La Alcaldesa PILAR GOMEZ LEAL, supere satisfactoriamente su problema de salud por culpa del COVID-19…

POR OTRA PARTE LE DECIMOS QUE El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Por parte de La Federación, ya conoce de sus alcances ante El Poder Federal, al igual que sus homólogos federalistas, quienes en forma individual son atendidos por Titulares Del Gabinete Presidencial…Respecto a lo Hacendario El Gobernador Tamaulipeco sabe ya de sus fortalezas y debilidades y de la influencia que tendrá junto con sus homólogos en rebeldía, en contra de la desaparición de fideicomisos, sobre el particular, no le extrañe si en una de las mañaneras de esta semana, El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, con pelos y señales habla del mal manejo que se hacia con esos entes públicos y con “manzanitas” explica que los “apoyos” a verdaderos beneficiarios en esos fideicomisos no desaparecen, sino que el manejo de esos recursos financieros ya no servirán para implementar corruptelas a menos que en El Propio Senado De La República se los hagan saber…

EN OTRO ORDEN DE IDEAS LE DECIMOS que desde nuestro punto de vista, La Conquista de México La Hicieron Los Mexicanos, mientras que La Independencia La Hicieron Los Españoles Criollos y La Revolución La Burguesía, No hay que olvidar Que MOCTEZUMA fue el primero que se postró de hinojos ante Los Barbados que Llegaron Del Mar, entregando en mazorca todo, pese a ser cientos de miles de Mexicas, ante menos de medio millar de Españoles—El Pinche Penacho que Pelea EL PEJE, Para Mi, Es Sinónimo De Entreguismo—los cuales, junto con otros pueblos originarios de Nuestra Gran Nación, Dieron El Poder a HERNAN CORTEZ y Canallas que lo acompañaban, entre ellos gente del clero, iniciando así la Colonización de lo que hoy Es Nuestra Patria, luego de mas de 200 años de yugo español, Los Españoles Criollos Con El Mestizaje y Aborígenes inician La Guerra de Independencia que culmina en 1821, para dar paso a La República Mexicana y así los ganadores repartirse como botín, los puestos burocráticos de lo que fuera El Virreinato, de ahí la existencia de efímeras Presidencias de La República, dado que todos querían estar en la ubre presupuestal, igualito como ahora, Con BENITO JUAREZ GARCIA en La Presidencia se calmaron los ánimos, pero no del todo, de ahí que El Oaxaqueño, En Su Carruaje Traía Una Presidencia De La República Itinerante en La Nación, La Muerte Lo Sorprendió En Palacio Nacional, sino hubiese permanecido por muchos años, Evitando a Los Conservadores Que Buscaban Arrebatar a Los Liberales La Presidencia de La República…Desde Siempre, La Presidencia de La República Es La Culminación de Lo Que Es El Gran Negocio De La Política En Lo Federal, Los Gobernantes Estatales y Municipales, en Las Entidades Federativas y Municipios de México

ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA Fue Varias Veces Presidente de La República, ya que estar En La Silla Presidencial, no era tan atractivo por las guerras intestinas que se libraban para estar en El Poder Presidencial para que los que ostentaran El Poder, acapararán tierras y efectivo, entre otras cosas, en beneficio de parientes y familiares, lo mismo que de amigos y grupos participantes en el derrocamiento Del Mandatario En Turno—como que eso no ha cambiado—, Toco a LOPEZ DE SANTA ANNA entregar parte del Territorio Nacional a Los Gringos que exigían se les pagaran todos los prestamos hechos por armas y efectivo durante y después de La Guerra De Independencia, ya que pretendían embargar por ello, toda La Nación, en su momento BENITO JUAREZ GARCIA como Presidente de La República otorgó cierto tipo de concesiones a Los Gringos que en El Siglo XX les fueron retiradas, aparte de que Los Gringos no quisieron comprarle a JUAREZ en 4 millones de dólares Las Baja Califiornias y otras entidades federativas que les interesaban, Las Que Les Interesaban es Lo que Hoy Es Tamaulipas, entre otras de la región…

FRANCISCO INDALECIO MADERO, Fue Un Burgués de Cepa y al mismo tiempo estandarte Del Movimiento de La Revolución Mexicana, de ahí que diga que La Revolución La Hizo La Burguesía, junto con Bandoleros Regionales y luego del triunfo de este Movimiento Armado que generó una clase gobernante rapaz que Padece El Pueblo de México a La Fecha y Los Aborígenes, hasta nuestros días, siguen en Las Jodencias y en La Marginación Social, como pasaba Desde hace mas de 500 años, No Hay Que Olvidar Que entre Los Habitantes de La Gran TECHNOTITLAN La División de Clases era notoria, Las Escuelas de Los Pudientes, De La Clase Política y Gobernante era EL CALMECAC, mientras que La Escuela Del Populacho, Del Pueblo, era EL TELPOCHALLI…Por cierto La Presa VICENTE GUERRERO de Tamaulipas fue puesta en funcionamiento en El Sexenio de LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ y en El Lugar donde Fue Fusilado AGUSTIN DE ITURBIDE, o sea que tiene su simbolismo histórico y nacionalista, por Los Insurgentes y Los Realistas. Por cierto, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Como Presidente De La República no toca a LEA, Pese a que con El Se Inicia La Tecnocracia Mexicana que desplaza a Los Presidentes de La República que emanaban luego de ocupar Puestos de Elección Popular, con el se inició la era de Los Mandatarios Nacionales que Salían de Un Escritorio, sin nunca tener un rose eleccionario con El Pueblo, lo cual trata de eliminar con LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CARLOS SALINAS DE GORTARI, pero luego de La Ejecución del Sonorense, continua La Tecnocracia y El Neoliberalismo con ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Rompiendo ese cerco con La Alternancia Presidencial del PAN con VICENTE FOX QUESADA y FELIPE CALDERON HINOJOSA, Sin romper con El Sistema Tecnocrático y Neoliberalista al cual le permiten que se añada Frontalmente La Sociedad Del Delito en La Cosa De Gobierno, luego de que El Estado Dejó De Administrar El Delito hasta Noviembre de 2000 y que se mantuvo con ENRIQUE PEÑA NIETO Del PRI y parece ser que aun existe ello hasta nuestros días y muy marcadamente en diversas entidades federativas y municipio del país, donde seguramente Tamaulipas no se margina de ese flagelo estigmatizador…

17 DE SEPTIEMBRE Y 17 DE OCTUBRE, son las fechas de los natalicios de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y EUGENIO JAVIER HERNANDEZ FLORES, El primero, En El Tumbaburros Digital dice que nació en 1967 en Mc Allen Texas el 17 de Septiembre y El Segundo, en Ciudad Victoria El 17 de Octubre de 1959. El Primero es Gobernador Constitucional de Tamaulipas y encarceló al segundo que Fue Gobernador Constitucional Del Estado Tamaulipeco. El México-Americano de Reynosa, encarcelo Al Victorense desde hace como 3 años. Sobre Quién ha sido Mejor Gobernador de Tamaulipas, En Una Consulta Popular, seguramente, aunque privado de su libertad, GEÑO le ganaría a PANCHO, Uno y Otro Son Tocayos, los dos se llaman también JAVIER, Para un caso de tipo Hipotético de que ambos buscaran Un Puesto De Elección Popular, el resultado seguramente sería el mismo, dado que El Bono Popular Electoral de La Ciudadanía y Sociedad Civil Tamaulipeca y hasta de sus propios correligionarios, como que ya no le es favorable al aun Mandatario Tamaulipeco que busca sacar adelante Su Proyecto Transexenal y Presidencial en 2021, 2022 y 2024, en calidad de mientras realiza un buen trabajo de operador político, no sólo en Tamaulipas, sino en otros Estados de La República…Por cierto el día del cumpleaños El Gobernador FJGCV llegó muy saludador, algo que llamó la atención de quienes cubren La Fuente de Palacio de Gobierno, por cierto fue un jueves tranquilo, sin muchas visitas para El Mandatario, en tanto que El Sábado pasado, aunque en Claustro, GEÑO, presencialmente fue felicitado, lo mismo que por la nube cibernética, lo que desató una polémica digital, donde a pesar de los pesares El Victorense no quedo mal parado…

A PROPOSITO DE GEÑO, LE Decimos que HECTOR GARZA GONZALEZ, También conocido como EL GUASON, se le atribuye la llegada de JAVIER CORDOVA GONZALEZ a la Representación Tamaulipeca de La Secretaría de Gobernación, para tratar de llenar el hueco que dejo El Doctor FELIPE GARZA NARVAEZ y al mismo tiempo trabajar para la causa futurista de La Candidatura a Gobernador Por MoReNa en 2022. El Tocayo de PANCHO y GEÑO, inició en Seguridad Pública en La Presidencia Municipal de EJHF en Ciudad Victoria, luego llegaría a Una Sub-Procuraduría de La Procuraduría General De Justicia de Tamaulipas en El Sexenio de GEÑISTA, entregando no buenas cuentas, en Nuevo Laredo tuvo la vida en un hilo. Siempre fue gente de RICARDO “El Negro” GAMUNDI, Terminando ese sexenio Continuo en La Ubre Presupuestal en El Poder Judicial con EGIDIO TORRE CANTU, Este JAVIER le pega y le entiende a la operación política, pero nada que ver con su antecesor. Creo que con la llegada de CORDOVA GONZALEZ, representando a La Política Interna Del País, vía Secretaría de Gobernación, El PAN-Gobierno de Tamaulipas de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, tiene en este JAVO a Un Vigilante Político con experiencia policial, así como en la procuración y administración de justicia, independientemente de otro tipo de quehaceres que implica ese cargo estatal, sea como sea, GARZA GONZALEZ ya tiene a uno de los suyos en un puesto clave, para lo que se le pueda ofrecer a MoReNa en 2021, al igual que a La Administración Federal del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…

PARA TERMINAR LA ENTREGA, Lo Del General SALVADOR CIENFUEGOS CEPEDA, que con El Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO fuera titular de La Secretaría De La Defensa Nacional y que ahora se encuentra prisionero de Los Gringos, a petición y acusación de La DEA por diversos delitos, es algo que golpea mucho a la Institución Castrense y a México, culpable o no. Lo bueno que El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR No Hizo Caso a Las Propuestas de CIENFUEGOS y se inclinó personalmente por El General CRESENCIO SANDOVAL…En El Sexenio de SALINAS Los Gringos también querían hacer algo parecido con El General JUAN AREVALO GARDOQUI, solo que se quedaron con las ganas, ya que El Secretario De La Defensa Nacional fue resguardado en Lomas de Sotelo por hechos del pasado que tenían que ver con El Rancho El Búfalo, cuando RAFAEL CARO QUINTERO era El Gran Capo. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El, Tan, Tan…