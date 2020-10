Nuevo Laredo, Tamaulipas, 8 de Oct. de 2020.- El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar llamó a los neolaredenses a no relajar las medidas sanitarias y seguir usando el cubrebocas, aun cuando Nuevo Laredo está en la Fase 2 de la pandemia, pues las consecuencias de no hacerlo serían regresar a las fases anteriores y propiciar el cierre nuevamente de espacios públicos y comerciales.

En entrevista con medios locales, el alcalde señaló con preocupación que las y los ciudadanos no estén utilizando el cubrebocas al salir de casa, ni respetando las medidas sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

“Con preocupación hemos visto que hay una relajación de las medida restrictivas y que la gente ya no utiliza el cubrebocas, el exhorto es que use el cubrebocas, la sana distancia, ya se empezaron a aperturar los parques , las plazas, el zoológico después de casi 7 meses”, agregó.

Rivas señaló que en otros países ya se registró un rebrote de casos de Covid-19 y en caso de no acatar las medidas de sanidad podría darse un rebrote en Nuevo Laredo, en las siguientes semanas.

“Esto no ha pasado, hemos visto con preocupación que en otros países hay rebrote, si nosotros no acatamos las instrucciones que nos da la autoridad de salud vamos a tener un problema más adelante y nos van a regresar de fase 2 a fase 1 o fase 0, nosotros no queremos eso, queremos ir saliendo, que se reactive la economía de la ciudad”, insistió.