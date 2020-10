CIUDAD DE MÉXICO, 8 de Oct. de 2020.- Mario Molina dedicó su vida a investigar hasta el final de sus días, entendiendo que la ciencia es un instrumento para ayudar a los demás.

Este año, al participar en diversos foros, Molina promovió el uso del cubrebocas para evitar la propagación del covid-19.

En la que probablemente fue su última aparición pública, a finales de junio, el Premio Nobel de Química presentó el estudio «Identificando la transmisión atmosférica como la ruta dominante para la propagación del covid-19″, en el que sustenta y concluye con evidencia científica que el uso del cubrebocas en público es la medida más efectiva para prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2.

En el documento, realizado junto con otros compañeros, afirma que el coronavirus no sólo puede transmitirse a través de gotas de saliva y el uso de cubrebocas salva vidas, pues detiene el paso de las partículas conocidas como ‘aerosoles’ que pueden transportar el coronavirus.

Pero lo que no reconocían y apenas lo están reconociendo ahora es que no solamente son estas gotas gigantescas sino los aerosoles, los que no se ven, los que transmiten el virus, pero por fortuna se pueden parar con las máscaras. Nuestra recomendación muy clara, es usar cubrebocas, no son perfectos, hay telas que son mejores que otras, todo esto se está estudiando, pero son baratos, fáciles de usar y se acostumbra uno a usarlos. Hay que tenerlos puestos todo el tiempo», advirtió Mario Molina en una videoconferencia, el 15 de junio.