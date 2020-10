CIUDAD DE MÉXICO, 22 de Oct. de 2020.- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), hicieron un llamado al Senado de la República a establecer una mesa de discusión sobre la reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR), aprobada en las primeras horas del miércoles por la mayoría en la Cámara de Diputados, que limita la procedencia de sus recursos y restringe las acciones a proyectos donde puedan facturar todos sus gastos.

Revelaron que, de prosperar esta iniciativa, el 20 por ciento de las donatarias, alrededor de mil 800 asociaciones civiles, podrían desaparecer, lo que provocaría afectaciones a millones de beneficiarios, sobre todo de comunidades vulnerables, en un contexto de pandemia y de severa crisis económica.

En conferencia de prensa virtual, alertaron que, con el fin de aumentar la recaudación fiscal, se busca una sobre regulación nociva, lo que generaría además pérdida de empleos formales y afectación al 2 por ciento del PIB que representa el sector.

Ante este escenario, advirtieron que, de no avanzar el diálogo, acudirán a instancias judiciales, debido a que la iniciativa tiene visos de inconstitucionalidad, porque invade esferas de competencia, atenta contra la libertad de asociación en México y no permite la deducibilidad.

Sandrine Molinard, representante de Unidos recordó que la reforma busca gravar con hasta 35 por ciento de impuestos, las actividades complementarias que realizan para hacerse de recursos como rifas, sorteos o venta de productos.

“Vamos a buscar el diálogo y agotar ese recurso, hasta que se pueda, y si por el diálogo no llegamos a nuestros fines, pues sí, se considerará la vía legal, porque también hay derechos en México que no se pueden negar a nadie”, indicó.

Raúl Ybarra, integrante de la Red de Abogados Estándares Pro Bono señaló que la reforma cierra la puerta para atender contingencias como terremotos, inundaciones o la propia emergencia sanitaria de Covid-19, en localidades donde no hay condiciones para obtener una factura.

“Resulta que una entidad no lucrativa de éstas, de las donatarias, ahora, aunque trabaje en la selva de Chiapas, viendo especies en peligro de extinción o esté en la Sierra Tarahumara, etcétera, donde no hay instalaciones, no hay facilidades, no hay forma de obtener un CFDI o hacer los pagos por medios electrónicos del sistema financiero, para eso estaba esa excepción, porque muchas labores se realizan en esas circunstancias”, explicó.

En su oportunidad, Hatziri Recillas, directora de Desarrollo y Finanzas de Dakshina A.C., aseguró que las OSC están a favor de la rendición de cuentas y la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, por lo que el SAT cuenta con las herramientas necesarias para castigar a quienes no cumplen con la ley, y no se requiere amenazar la sostenibilidad de las causas sociales que ellos representan.

“Por eso es que anualmente tenemos un ejercicio de transparencia, cada mes enviamos al SAT nuestra contabilidad electrónica, hacemos informes de los donativos que recibimos en situaciones de contingencia como fueron los sismos de 2017 y también los donativos que estamos recibiendo ahorita por la situación de la pandemia, somos sujetos obligados de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero”, manifestó.

Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), agregó que en México existen 60 mil organizaciones sin fines de lucro registradas legalmente ante el SAT, que cuentan con el apoyo de poco más de nueve mil donatarias autorizadas.