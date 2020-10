CDMX, México, 26 de Octubre 2020. Hace unas horas la modelo de 29 años de edad, Emily Ratajkowski, sorprendió a sus más de 26 millones de seguidores en Instagram al anunciar que está esperando a su primer bebé con su esposo, productor de cine, Sebastian Bear-McClard.

Emily dio la noticia acompañado de un video en el que muestra su pancita de más de seis meses de embarazo, y el momento en que su famoso perro Colombo no se le despega ni un instante.

Sin duda, es algo que no se esperaban los fans de la modelo, pues durante esta cuarentena lo supo ocultar muy bien, tanto que dio la exclusiva a una revista de moda, donde en la portada aparece muy sonriente luciendo un camisón de seda.

Hasta el momento el videoclip cuenta con más de 7,092,705 reproducciones y varios comentarios en los que le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Grateful and growing. Thank you @voguemagazine for this very special cover pic.twitter.com/tb1nlqEH6V

— Emily Ratajkowski (@emrata) October 27, 2020