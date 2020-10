EL MUNDO, MEXICO, TAMAULIPAS y Sus Municipalidades, viven tiempos de Emergencia Sanitaria y Económica, en Un Entorno Social de Incertidumbre por La Inseguridad y La Violencia que Impunemente Galopa, sobre todo, En México y Tamaulipas, gracias a complicidades y Malos Gobiernos, sobre todo, de Nivel Estatal y Municipal, que desde El Siglo Pasado Están Inmersos En La Corrupción y en una telaraña de impunidad, donde La Delincuencia Oficial se mezcla con La Delincuencia de Cuello Blanco y La Sociedad Del Delito que se agudizó a partir De Los Gobiernos PANistas de VICENTE FOX QUESADA y FELIPE CALDERON HINOJOSA, lo mismo que con El PRIísta ENRIQUE PEÑA NIETO, por lo que se sabe y se ve, La Inercia sigue en El Sexenio de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…En El Siglo XX, El Estado Administraba El Delito, pero En El Siglo XXI, El Delito Se Filtró En El Aparato y Estructura De Estado, en Los Tres Órdenes De Gobierno…Flagelo que cobro fuerza, pero con control oficial, a partir del Sexenio De CARLOS SALINAS DE GORTARI que hizo que México dejara de Ser Un País de Paso De Enervantes Para Transformarlo También En Consumidor…

COMO DECIA JOHN LENNON, UN Revolucionario Rebelde y Contestatario, Inmerso en La Filosofía De AMOR y PAZ, respecto a Los Gobiernos Del Planeta Que Oprimen a Sus Gobernados, como pasa En México y Tamaulipas, con su corrupción e impunidad que genera complicidades con los que gustan estar al margen de La Ley, Por Ser Amantes De La Injusticia Social Sin Respeto Al Marco De Derecho, tanto del Sector Oficial, como Privado, subrayaba…“Los Mismos Bastardos Tienen El Control, Las Mismas Personas Manejan Todo, Están Haciendo Las Mismas Cosas”…La Verdad, su pronunciamiento sigue vigente, ante, “La Soberbia Que Es El Vicio De Los Poderosos”, como en su momento Dijo OCTAVIO PAZ. Estatalmente, El Gobierno De Los Vientos Del Cambio en Tamaulipas del PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, deja mucho que desear, decepcionó y defraudó a mas de 700 mil Ciudadanas y Ciudadanos que confiaron en su palabra, otorgándole Un Bono Electoral que a poco mas de 4 años de Gobierno malgastó y generó como en el pasado inmediato Odio y Rencor, Por La Ausencia De Un Buen Gobierno y que como en 2016 con EGIDIO TORRE CANTU y su PRI, El Electorado jubilosamente se vengo de su mandato en esas elecciones locales que permitieron La Alternancia Gubernamental, sólo que El Remedio Salió Peor Que La Enfermedad…Quizá Porque ETC traicionó Al Tricolor y Su Candidato a Gobernador y Allanó El Triunfo Electoral Del PAN y Su Candidato a Gobernador, de ahí que goce de Impunidad, tanto él como su principal circulo de allegados en El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Como Presidente de La República, en sus Primeros Casi Dos Años De Gobierno a sus mas de 30 millones de votantes—mujeres y hombres—que en 2018 confiaron en su persona y en Un Cambio Radical, en comparación a sus antecesores inmediatos, acorde a sus dichos de campaña, esperan aun mucho Del PEJE, ya que a La Fecha solo se dan destellos de un verdadero cambio en lo que ha llamado La Cuarta Transformación De México, ya que “hace cosas buenas que parecen malas” y “cosas malas que parecen buenas”, ya que una cosa es lo que dice y hace y otra muy diferente a la que Los Habitantes de La Nación Vivimos En El Día a Día, la impaciencia por falta de resultados tangibles con hechos, palidecen ante las Verdades a Medias donde El Tabasqueño Vive En Un México Muy Particular, donde tanto él como sus allegados lo disfrutan, no así La Sociedad Civil y Ciudadanía Nacional que vivimos una cruda realidad, donde la visión gubernamental de La Federación, difiere de la óptica de la inmensa mayoría de Los Habitantes de México…

PILAR GOMEZ LEAL como Presidenta Municipal si no La Respalda totalmente El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Su Administración Municipal, servirá de poco Al Partido Acción Nacional y a quién sea Su Candidata o Candidato a Presidente Municipal, La Victorense Adoptiva, se nota que hace su mejor esfuerzo, Las y Los Victorenses, esperan que de Las Palabras Pase a Los Hechos y en el corto plazo se vean y se noten los resultados. El Mandatario Tamaulipeco dice que la inversión de obra en La Capital Tamaulipeca a gestión de GOMEZ LEAL será cuantiosa, nada que ver con los manejos administrativos, de Obras y Servicios de su antecesor que hoy cobra como Subsecretario de La Secretaría de Salud de Tamaulipas, gracias a La Voluntad Política del Mandatario Tamaulipeco, que en su gestión de alcalde victorense, no lo apoyo tanto, como espera hacerlo con Su paisana y Prima Política PILAR GOMEZ LEAL en beneficio Del Municipio de Ciudad Victoria y Sus Habitantes…

LA CONAGO ES EL UNICO ORGANISMO de Gobernadores de México con Personalidad Legal para dialogar conjuntamente con El Mandatario Nacional y Sus Colaboradores, lo cual no tienen los organismos grupales de Mandatarios Estatales del PAN, lo mismo que El Llamado Frente Federalista de Gobernadores de Entidades Federativas, que sea como sea, son atendidos por Los y Las Titulares Del Gabinete Presidencial, pero en forma individual y no en grupo, para ello, existe La CoNaGo que es respaldada por Una Legitimidad Legal, de ahí, que por mas gritos, brincos y sombrerazos que den los mandatarios estatales que pretenden una atención selectiva grupal, se quede solo en eso, aunque no sin atención, sólo que en forma individual a cada uno de esos gobernantes que demandan ser escuchados en montón, olvidando que sólo La CoNaGo, tiene ese derecho, por la legalidad de su integración, desde principios del Siglo XXI, Por Lo Que Seguramente No Contaran Con La Presencia de La Titular de La Secretaría De Gobernación, ello les podrá dar pie para su politiquería mediática que saben hacer muy bien…

POR CIERTO, TAMAULIPAS, Por El Privilegio de Su Situación Geográfica Es La Entidad Federativa en donde La Federación Cuenta con El Mejor y Mayor Sistema Recaudatorio de todo Latinoamérica, en el cobro de impuestos federales de todas las entidades federativas y del extranjero, en materia de impuestos de importación y exportación, en lo marítimo, ferroviario y terrestre…La aportación real tamaulipeca por cobro de impuestos federales, es muy raquítica, en comparación a otros Estados De La República, ya que el grueso de su aportación recaudatoria a la federación, proviene Del Extranjero y de otros Estados de La Nación, algo así, como Las Oficinas Fiscales que se encuentran en los municipios, pero la recaudación impositiva de esas cajas recaudadoras, son para El Gobierno Del Estado y no para los municipios…

DONDE SE PONDRAN LAS COSAS muy calientes, es en MoReNa a nivel Nacional, creo que todo ya está fríamente calculado y las aguas políticas internas tomaran su cauce, sea cual sea la decisión, aun cuando El Fósil y mercenario De La Política Mexicana, quién desde la época de GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Donde Mostro Un Desprecio por El Movimiento Estudiantil de 1968 y Justificó la acción del Mandatario Nacional nativo de Puebla y luego “El Halconazo” con LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Quién Supo Jugarle El Dedo En La Boca con su sueño presidencial…PORFIRIO MUÑOS LEDO, tendrá que sujetarse al fallo que se determine y que creo puede ser contrario a su interés personal, soñando Cogobernar con El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y Al Mismo Tiempo Convertirse En El Mayor Esquirol Del Neoliberalismo y El Conservadurismo que repudian Al PEJE…

EN TAMAULIPAS, COMO EN EL RESTO Del país, aunque Los Morenistas andan todos desbalagados como reflejo de lo que pasa a nivel nacional, creo que a la hora de la hora la Unidad en torno a La Figura de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR los podría unir y más, si en el 2021, El Tabasqueño deja de causar tensiones entre El Pueblo de México, con acciones y obras cuestionables que ponen en entredicho La Eficacia y Eficiencia en La Capacidad de Gobernar México. Quiero Creer que en El Primer Trimestre de 2021 lo que La Cuarta Transformación de México ha sembrado positivamente, comience a dar frutos y al mismo tiempo aseste fuertes golpes a la corrupción y se ponga orden en Los Estados De La República en lo que compete a Seguridad, Procuración y Administración de Justicia, bajando los índices de inseguridad pública y violencia para acabar paulatinamente con grupos delictivos, tanto del orden común, como federal con militancia en La Sociedad Del Crimen, donde se involucran Delincuentes de Cuello Blanco y Al Margen de La Ley, Con Las Complicidades Oficiales Del Sector Público de Los 3 Niveles de Gobierno inmersas en La Corrupción que garantiza Al Delincuente Impunidad, jugando un papel preponderante en la actividad delictiva, servidores públicos de cualquier nivel, pasando por gobernantes estatales y municipales, como podría ser el caso de Tamaulipas, entre otros, sobre todo cuando se sienten Ricos y Poderosos Sexenales, status que los hace sentirse Altaneros y Soberbios, con políticas de Dinero y Caciquismo que los hace creer que son Unos Señores Feudales con Derecho Transexenal y El Pueblo Sus Siervos y Lacayos, Cuando El Gobernantes Debe Ser El Primer Mandadero Del Pueblo, que es quién los puso al Frente de Una Presidencia de La República, De Una Gubernatura o Una Presidencia Municipal…

POR CIERTO, EN LAS ELECCIONES Federales y Locales de 2021, salvo que pase lo que en la elección presidencial de 2018, Los Comicios No Se Judicializarán. La Elección de Estado que se vivió en 2019 en Tamaulipas, en 2021 no podrá repetirse, menos si sus principales operadores, son puestos a buen recaudo. Por cierto Las Campañas Federales y Locales se realizarán, tanto en Territorio, como de Un Escritorio, en Territorio porque de una forma u otra, los candidatos y candidatas tendrán que gastar suela y de escritorio, porque la maquinaria digital tendrá muy activas las redes sociales…

ANTES QUE SE ME PASE LE DECIMOS que cuando fue Diputado Federal, El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA No Lucho Para Que Tamaulipas Obtuviera Mejoras Presupuestales, como tampoco lo hizo desde la Tribuna Del Senado de La República, eso si llevó agua a su molino particular y partidista como parte Del Congreso de La Unión. Por cierto nos dicen de perfil que El Senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA podría donar 10 camiones recolectores de basura, la verdad que ello sería fabuloso, pero me perece que quisieron tomarme el pelo, lo que si podría ser es que sea el intermediario para la adquisición de esos camiones a un precio “accesible”, como sea y de donde sea, lo importante es que PILAR GOMEZ LEAL Como Presidenta Municipal de La Capital Tamaulipeca, le cambie el rostro desastroso que XICO le dejó Al Municipio de Ciudad Victoria…

PARA TERMINAR LA ENTREGA LE Decimos que El Quinto Poder, La Sociedad Del Delito, jugará Un Papel preponderante en Las Elecciones Federales y Locales de 2021, es imposible evitar que Este Poder De Facto intervenga, ya que desde principios Del Siglo XXI se filtraron con mayor intensidad y descaro, desde El Sexenio de VICENTE FOX QUESADA, En La Clandestinidad en que participaban en El Siglo XX, cuando El Estado Administraba El Delito, como pasa en otros países Del Mundo, entre los que destaca Gringolandia, Por Ignorancia, Complicidad o Lo Que Usted Quiera, El Gobierno Federal Del PAN, con FOX a La Cabeza generó Un Vacío De Poder en El Rubro de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia que fue ocupado paulatinamente, por militantes de La Sociedad Del Delito, destacando hasta ahora, de todos ellos, GENARO GARCIA LUNA. El Fiscal General de Justicia Tamaulipeco fue uno de sus mas cercanos y fieles colaboradores, algo que aprendió con su Jefe GARCIA LUNA fue todo lo referente a MONTAJES, creo que El Alumno Superó Al Maestro…El 2021 Podría Degenerar en Crimen, Violencia y Política, Lo Primero, Segando Vidas de Aspirantes y Candidatos, Lo Segundo, Como Consecuencia De Lo Mismo Y En El Día De La Elección y Lo Tercero, Omisiones, Arreglos En Lo Oscurito o Simplemente Aceptar Lo Inaceptable de Un Poder De Facto Que Casi Desde Inicios de Siglo, Su Presencia Ya no Está En Las Sombras, Ni Sujeta a Condiciones, como pasaba En El Siglo XX…

COMO PILON LE DECIMOS QUE La Comunicación Social Del Gobierno Del Estado De Tamaulipas trabaja horas extras para mejorar la imagen Del Gobierno de Tamaulipas y del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Los Gastos En Los Medios Nacionales y Regionales, no son nada baratos, no así, en los medios estatales y ni se diga de la tropa reporteril, incluyendo a los hacedores de opinión, sojuzgando incluso a críticos, sólo que La Lealtad y La Fidelidad obtenida con calzador, no es para siempre, la revancha será implacable, la rabia del rencor que genera la impotencia del abuso al sometimiento, puede causar estragos irreversibles en El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA. En El Último Tercio De Su Mandato, La Fortaleza Política y Administrativa Es Ficticia, ya que no existe congruencia entre Las Palabras y Los Hechos, La Falta De Respaldo Popular, Su Talón De Aquiles, de ahí, junto con otros de sus pares en condiciones parecidas, aferrarse en una especie de clavo ardiente en Un Aquelarre Federalistas, esperando un milagro, por desgracia, tal movimiento de mandatarios estatales, como que los desgasta cada vez más, en lugar de fortalecerlos, como que si se tratara de una agrupación de gobernadores “patito”…Hablan Mucho, Pero Hacen Poco y hacen gastos mediáticos que no les reditúan ganancias, en detrimento del Erario Estatal, olvidando El Dicho, “Que Mas Vale Un Mal Arreglo, Que Un Buen Pleito”. Salí con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…