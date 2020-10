Son muchos los estragos mundiales que ha causado la Pandemia del COVID-19

desde diciembre pasado cuando se da la alerta en China. Sin embargo, pocos tuvieron idea

de la magnitud del problema que se avecinaba.

En poco menos de un año los contagiados rebasan los 10 millones, los muertos

pasaditos de 2 millones, el comercio, la crisis económica, las inversiones, las obras sociales,

las vacunas y sus investigaciones, todo y todos hemos sido afectado en mayor o menor

medida por este embarazoso conflicto de salud pública.

Desde luego que la educación no ha sido la excepción y en todo el mundo se vive y

problematiza. ¿Qué puede pasar si se perdiera un año sin escuela? Una realidad es que

desde preescolar, educación especial, primaria, secundaria, bachillerato y hasta el nivel

superior, se acogieron al plano virtual.

Los comercios que se relacionan con equipos de cómputo y dispositivos de

comunicación, así como el servicio de internet, han crecido en ganancias exponenciales,

porque la demanda de equipos y servicio se ha incrementado.

Una realidad es que las autoridades educativas no estaban preparadas para enfrentar

un problema de esta naturaleza y de la noche a la mañana llevaron a la población escolar

(maestros, alumnos y hasta padres de familia) al mundo de internet y de programas para los

cuales no había una capacitación.

Altos funcionarios de la educación se dejaron llevar por las promesas comerciales y

les persuadieron para la compra de aplicaciones donde les prometieron de todo, pero

olvidaron que la materia prima de la educación: alumnos y profesores, poco o nada sabían

de dar o tomar clase en ‘línea’.

Son varios los casos a nivel mundial sobre el actuar docente frente a sus estudiantes y

del carácter poco profesional de algunos de ellos, sobre todo aquellos acostumbrados a

‘pedir algo’ a sus estudiantes. Desde luego no escapa el famoso Bullying de los profesores.

Opiniones divididas a favor y en contra de los profesores, en ciertos casos, aunque

con toda la verdad del mundo, reconozco son más opiniones en contra que a favor.

Tamaulipas lamentablemente ha contribuido con un docente de la educación superior,

del TEC VICTORIA para ser más precisos, donde la exigencia provoca discriminación a un

estudiante con dificultad para hablar.

En una nota de la periodista Edith Álvarez del Grupo Milenio, habla de un profesor

que fue acreditado en un video, del mal trato que dio a sus alumnos mientras estaban en

clase en línea de la carrera en Ingeniería en Gestión del Tec Vic.

Una alumna recibe el regaño porque su micrófono no funciona bien, la voz

entrecortada no permite entenderla; otro estudiante lo discrimina por su dificultad para

hablar. Lo malo es que la chica intenta explicar que su equipo tiene falla, pero el docente la

interrumpe groseramente recomendando arregle su equipo, o que vaya al Tecnológico y

pida ayuda.

Una madre samaritana (otra alumna) intenta explicar el problema de su compañera,

además de hacer hincapié en otras participaciones de las clases, pero el docente molesto y

burlón le dice que ya no será ingeniera en gestión sino licenciada.

«¿Usted es la defensora? ¿Le tiene honorarios? Deje que ella se defienda sola, no es

mi problema que no le sirva su micrófono. Nadie le está llamando para que defienda a los

demás. Deje que ella tenga los suficientes huevos para defenderse». Señala el docente.

El maestro pide participación de otro alumno, aunque anticipa que también con «él es

un problema». El estudiante abre su micrófono, empieza a hablar y al paso de unos minutos

el profesor lo interrumpe y le dice que no le entiende nada.

El alumno le contesta que así es su voz y el maestro responde que ya sabe que así es y

que no sabe porque está en esa clase y que lo más probable es que repruebe el

semestre como sucedió en el anterior. «Yo no voy a dar un resultado positivo con alguien

que no está en condiciones».

El caso del profesor del Tec Victoria es simple, aunque hay comentarios que

enardecen más el tema y por lo pronto, Don Miguel Tinoco Sánchez, subsecretario de

Educación Media Superior en Tamaulipas, señaló que el director del TEC VIC, Fidel

Aguillón Hernández, informó que existe una investigación sobre el tema, porque estas

conductas no están permitidas.

La polémica está en la mesa: Recuerde algunos detalles: La escuela de cualquier nivel

educativo, forma… y uno de los temas en el currículum oculto es el de obedecer, pero la

contradicción institucional son los derechos humanos.

Circula en redes “La escuela volverá a ser el segundo hogar… Cuando la familia

vuelva a ser la primera escuela”