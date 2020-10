Europa, 05 de Octubre 2020. Cavani ya tiene equipo. El Manchester United será su nueva casa después de un verano en el que, estando libre, su nombre ha sonado para casi todos los grandes de Europa, entre ellos el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Finalmente Old Trafford será el hogar donde el delantero uruguayo seguirá anotando goles en Europa, tras firmar en el último día del mercado de fichajes. El Matador firma por una temporada con los Red Devils, con opción de extenderlo a una segunda campaña.

Tras el durísimo golpe sufrido por el Manchester United a manos del Tottenham en la pasada jornada de la Premier (1-6), y después de un deprimente mercado de fichajes en el que no han sido capaces de fichar a Jadon Sancho, su gran objetivo, Solskjaer recibe al menos un 9 experimentado para completar su plantilla, en la que lucen jugadores creativos, rápidos y de calidad en el área, pero no un rematador de las características de Cavani.

🐂 El Matador has arrived.

Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! 🏟#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020