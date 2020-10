Estados Unidos, 23 de Octubre 2020. Carson Wentz lanzó pase de 18 yardas para anotación a Boston Scott a 40 segundos del final y los Eagles de Filadelfia remontaron una desventaja de 11 puntos en los últimos 7 minutos de juego para derrotar el jueves 22-21 a los Giants de Nueva York.

Debido a un tropezón, Daniel Jones no concretó una carrera de 88 yardas para touchdown pero puso a los Giants arriba 21-10 con un pase de dos yardas a Sterling Shepard cuando restaban 6:21 minutos de juego.

Sin embargo, Wentz dirigió una ofensiva carente de ocho titulares. Su pase de tres yardas a Greg Ward redujo la desventaja a 21-16. Tras una conversión fallida de dos puntos, las Eagles se hicieron del balón en su yarda 29 con 2:02 minutos por jugar.

Wentz completó pases de 11 y 30 yardas con Richard Rodgers. En tercera jugada desde la yarda 5, un castigo por sujeción defensiva ilegal concedió a Eagles primero y 10 en la yarda 3. Pero fue marcada falta el center Jason Kelce, tres veces seleccionado el mejor jugador en su posición, por sujeción indebida de la mascarilla de un rival y el equipo retrocedió hasta la yarda 18.

Pero no hubo complicaciones.

Wentz lanzó perfecto a Scott y el running back sustituto hizo una atrapada excelente para poner en ventaja a Filadelfia. La conversión de los 2 puntos falló. Después Jones fue atrapado y soltó el balón .

Eagles (2-4-1) y Giants (1-6) continúan reagrupándose en la NFC Este, liderada por Dallas (2-4).

Wentz lanzó para 359 yardas y dos anotaciones y corrió para touchdown.

En el tercer periodo, Jones se enfilaba hacia la zona de anotación contraria desde la yarda 12 de los Giants. Aventajaba a todos los que lo perseguían pero tropezó y fue derribado antes de que pudiera recuperarse en la yarda 8.

Una falta por interferencia en un lanzamiento marcada a Nickell Robey-Coleman en tercera jugada dio a los Giants otro intento, y Wayne Gallman corrió desde la yarda 1 para conseguir ventaja de 14-10.

La carrera de 80 yardas fue la más larga de un quarterback de los Giants y empató la cuarta más larga en la historia del equipo.

Patrick Mahomes, el Jugador Más Valioso de la NFL en 2018, no resistió hacer una broma sobre Jones.

Mahomes tuiteó: «En serio no puedo siquiera decir nada porque jamás podría correr tanta distancia».

I mean i can’t even say anything cause i would never be able to run that far either 😂😂😂😂

— Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) October 23, 2020