Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El portero del equipo Correcaminos Alexis Andrade compartió su sentir tras ser incluido en el 11 ideal de la Liga de Expansión, ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

La destaca actuación en el clásico tamaulipeco, le permitió confirmar el crecimiento futbolístico con el equipo naranja: «En lo individual me siento contento gracias a Dios, he estado esperando esta oportunidad desde hace mucho y se me ha dado y de aquí para adelante», así mismo aseguró: «Es la oportunidad que todos desean, se que nuestra posición es difícil porque tenemos a Darío Romo y a los otros dos porteros y bueno se me ha dado todo y tenemos que darle para arriba».

El arquero originario de Guadalajara, Jalisco, habló sobre la titularidad en el arco de Correcaminos: «Es un esfuerzo porque siempre he querido esta oportunidad desde que llegue a esta institución, yo sabia que era difícil la posición más que nada se nos dio la oportunidad con segunda y ahorita en Liga de Expansión»

Sobre su aportación en el equipo mencionó: «En lo futbolístico me siento muy contento, siento que puedo dar mucho más para el equipo, para poder llegar a clasificar que es lo que todos queremos»

Por último, el guardameta Alexis Andrade habló del siguiente rival (Oaxaca): «Sabemos que es un partido difícil la verdad, pero nosotros nos estamos preparando para eso, para salir adelante y seguir con la buena racha que tenemos.”