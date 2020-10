Es indudable que la Palabra de Dios escrita en la Biblia que se

proclama cada semana en la misa dominical es un alimento, una

orientación y una reflexión para el creyente.

Este domingo se puede decir a quien debemos servir a Dios o a

los hombres.

En la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, 45, 1. 4 –

6, Dios se vale de un rey no judío, Ciro, para realizar sus planes, porque

Dios saca bienes de males, “Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi

escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no

me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay Dios”.

Y san Pablo en la segunda lectura tomada de la carta a los

Tesalonicenses, 1, 1 – 5, dice: “En todo momento damos gracias por

ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios,

nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de

ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la

perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor”.

Y frente a esta doble invitación a renovar la fe en el Dios verdadero

se presenta el texto evangélico, presentado por san Mateo: 22, 15 – 21,

en donde el evangelista presenta a los fariseos buscando la manera de

hacer caer a Jesús, y, por decirlo así, lo tientan para ver si cae. No hay

que olvidar que Diablo quiere decir “El Tentador”, y la pregunta que le

hacen es: “Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con la verdad

el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de

nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al

César?

Es interesante contemplar a Jesús como un hombre totalmente

libre que no se deja atar por las alabanzas; ni tampoco por el miedo que

pude generar la reacción de la gente.

Ya lo dije se le tiende una trampa a Jesús: Jesús solicita la

moneda donde está grabada la efigie del César, por lo cual se reconoce

la soberanía del César. Y Jesús responde “al César lo que es del César”.

Pero es más interesante la segunda parte de la respuesta de

Jesús: “a Dios lo que es de Dios”. Que esto viene a confirmar lo que ya

dijo la primera, y la segunda lectura. Jesús distingue claramente quien

es Dios, e invita a cumplir con los compromisos sociales siempre y

cuando no vayan en contra de la enseñanza de Dios. Esto presupone

una conciencia del creyente madura, iluminada por la fe y animada por

la caridad.

Que el buen Padre Dios conceda a todos los creyentes la claridad

para saber poner a Dios en primer lugar en todas sus actividades.

Conscientes que cuando se aporta algo para mejorar la sociedad, se

está sirviendo a Dios y cumpliendo su voluntad.

Que el buen Padre Dios les conceda su paz, amor y alegría.

Obispo Antonio González Sánchez