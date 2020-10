NUEVO LAREDO, Tamaulipas, 19 de Oct. de 2020.- Por segunda vez en lo que va del año, el secretario

general de la Federación Estatal del Sindicato Nacional de Infraestructura, Santos

Francisco Hernández Aguilar, interpondrá ante la Secretaría del Trabajo una

demanda múltiple en contra de delegados de maquiladoras de la CTM, por haber

despedido a los obreros que decidieron asistir a la ceremonia de inauguración del

edificio social del SIN, a principio de mes.

Desde la semana pasada, poco más de 60 empleados de seis maquiladoras

se comenzaron a presentar a las oficinas del SNI para poner su queja y denunciar

la persecución, hostigamiento y discriminación laboral por parte de un grupo de

delegados pertenecientes al Sindicato de Maquiladoras.

“Lo que nos han dicho, y lo vamos a dejar asentado en la demanda, es que

a través de las redes sociales los delegados cetemistas se están intercambiando

fotos e información de los trabajadores que estuvieron presentes en el evento del

SNI, para que después de despedirlos no sean contratados en ninguna otra

maquiladora, es decir, siguen practicando la mencionada “lista negra”, señaló

Santos Aguilar.

YA TIENEN LOS NOMBRES

El líder del SNI en Tamaulipas aseguró que en el documento que presentarán

ante un Juez Federal y ante la Secretaría de Trabajo, así como ante el senador

Américo Villarreal Anaya, incluye una lista con los nombres de todos los delegados

sindicales que se prestaron a esto que calificó como una auténtica “aberración” en

contra de la clase trabajadera.

“Están atropellando los derechos constitucionales de los trabajadores de

maquiladoras, tan sólo por haber asistido a la inauguración de nuestro Sindicato

Nacional de Infraestructura, no terminan de entender que ahorita ya hay libertad

sindical, todas las personas ya se pueden afiliar a cualquier sindicato que a ellos les

convenga”, agregó.

Hernández Aguilar mencionó que en su queja, los trabajadores despedidos

mencionan que este grupo de delegados sindicales traen fotos e información que

sacaron de sus perfiles y se los intercambian para no darles trabajo después de que

son despedirlos “y eso no vamos a permitirlo”, enfatizó.

LLAMADO A DIPUTADOS LOCALES Y FEDERALES

Mencionó que a esta causa ya se sumó la diputada local Carmen Lilia

Canturrosas Villarreal, quien levantará la voz en el Congreso del Estado para

denunciar este atropello, e hizo un llamado a los demás diputados locales y

federales para formar un frente conjunto de defensa de los derechos laborales de

los trabajadores.

El secretario general del FETSNI aclaró que el problema no es contra las

empresas maquiladoras.

“Nosotros no tenemos nada contra las empresas, al contrario, estamos

agradecidos que le dan trabajo a todas las personas que lo necesitan, aquí el

problema es que sus jefes de personal le están haciendo caso al sindicato, que es

lo que no debe de pasar, porque entonces ahí pensamos nosotros que hay una

complicidad con el sindicato, y eso es lo que no debe permitirse”, agregó.

RESURGE “LISTA NEGRA”

Finalmente, Hernández Aguilar lamentó que de nueva cuenta salga a la vista

la “lista negra” que aparentemente ya se había quitado, pero los hechos recientes

muestran que los delegados cetemistas continúan con esta práctica absurda.

“Las empresas son buenas, tienen buenas políticas, desafortunadamente los

que las administran están cayendo en delitos, porque ya se considera un delito la

discriminación o la persecución sindical o bien el boletinamiento, pero lo más triste

es que están afectando a las familias trabajadoras, están dejando solos a los

trabajadores, porque no encuentran trabajo en las empresas que tienen sindicato”,

dijo.

El grupo de abogados del SIN recomiendan a los trabajadores que al

momento de que se les notifique su despido no firmen ningún documento, ya que lo

más seguro es que los quieran obligar a firmar una renuncia voluntaria y no un justo

despido laboral.