Ciudad Victoria, Tamaulipas (30 de octubre de 2020).- En entrevista el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cardenas, al ser cuestionado sobre su opinión ante la problemática que se está dando entre el gobierno central y estatal, dijo que se tiene que privilegiar el diálogo entre las dos partes

“Un gobernador está viviendo los problemas del día a día con la falta de recursos, pero también considero que debe de prevalecer el diálogo”

Remarcó que se debe de evitar un rompimoenro ya que el país está pasando por una situación muy complicada y obviamente existen cosas que también no nos gustan, “muchas cosas de las que está haciendo el presidente de la Republica no me gustan “

Refirió que por parte del gobierno central, es puro jarabe de pico, existe una gran opacidad por parte del gobierno federal es peor que la de antes, ademas de corrupción

“Muchos amigos de ellos de la 4T son beneficiados con amigos y son intocables también en los estados no hay a cual irle”

Para finalizar En el tema de nombramientos en su partido Movimiento Ciudadano reconoció que aún no termina de dar nombramientos en todo el estado

“Estamos dando nombramientos q coordinadores y delegados municipales de cada uno de los distritos pero son nombramientos que vienen desde la Ciudad de México”