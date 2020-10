Ayer fue 12 de Octubre Día del Descubrimiento de América, fecha en la que también se festeja el Día de la Raza. Por la raza siempre se debe festejar, del descubrimiento pocos se quisieran acordar.

Razones para olvidar la fecha del descubrimiento de América hay y muchas, la primera es que no fue ninguna gracia que la escoria ambiciosa europea asaltara nuestra tierra azteca y terminaran con el dorado, lo peor, que robaran la pureza y masacraran sin piedad la raza de bronce.

Esa es la razón por la que el pueblo mexicano no tiene motivos para festejar. Con todo y que en este noble país hay de raza a raza, los buenos mexicanos que se preocupan y ocupan por la grandeza de la nación y los que siguen ofertando a México y lastimando a la población.

Ya no tenemos en estos tiempos conquistadores españoles, pero los políticos se empeñan en imitarlos, engañan al pueblo moviendo el cristal de acuerdo a sus conveniencias, mostrando el reflejo que a ellos interesa.

La prueba de ese actuar a conveniencia es la situación actual que vive nuestra nación la cual nos arrebata la tranquilidad, saquea la pureza del alma de la gente buena y esclaviza en la pobreza.

Ahora no llegaron las tres carabelas llenas de ladrones, asesinos, de escoria pues, esa ya la tenemos permanente en nuestro país y de sobra, tanta que si fuera producto de exportación para generar riqueza a la nación seriamos una potencia económica mundial.

Cada 12 de octubre conmemoramos el descubrimiento de América y mientras en otros países festejan la fecha, en tierra azteca no alcanza ni para festejar con la raza, no solo por la crisis de salud, sino porque la economía no alcanza.

Según la historia, porque hasta hoy en día es cuestionada y está en duda parte de la misma, el 12 de octubre de 1492 CRISTOBAL COLON descubrió América y el hoy nos dice que nosotros solo descubrimos a cada momento nuestra cruel realidad, casi se aprende a vivir con la desgracia, la gente comienza acostumbrarse a las malas noticias y a malos políticos.

Ejemplo son nuestros flamantes legisladores federales que cada que pueden asestan una puñalada más al pobre pueblo que ya no tiene aliento ni para levantar la cara y pedir auxilio, mientras no se acaben sus malas prácticas, sus compromisos con los poderosos, y el ver más por sus intereses personales, de grupo, y partidistas, México seguirá esclavizado, llorando en silencio su desventura, ahora hasta sin fideicomisos, sin fondos ante tanto desastre.

Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que merece y quizá así sea porque el que los ladrones con fuero gocen hoy de poder es porque la ciudadanía se los otorgo con su voto.

Cierto, la necesidad hace que la gente crea en promesas, además México es un pueblo noble que sigue teniendo esperanza y de eso se aprovechan los que tienen en sus manos el presente y futuro del país, los que hoy al igual que la escoria española, siguen matando lo bueno que tiene este país.

México es un país inmensamente rico, su gente buena es una de sus grandes riquezas, y esa es la que no se quisiera que desapareciera, que no le robaran más su esencia ni le asaltaran la inocencia, ya bastante nos han arrebatado.

Ya se quedaron con todos nuestros grandes tesoros, antes el oro, piedras preciosas y territorio, hoy se pierde la pureza de las almas, la libertad y hasta la vida de muchos mexicanos, nuestra raza de bronce comienza a perder la fe, lo peor de todo es que de esa pérdida también el pueblo es culpable porque seguimos siendo permisivos, dejando que roben la mayor riqueza del país la que radica en la gente de bien, esa gente que sueña con un mejor mañana.

Entre rezos y lamentos se escucha el sollozo de un pueblo que implora a los dioses aztecas que regresen a su gente el aliento, la fe, esperanza, tranquilidad que se requiere para que nuestro país tenga paz y se levante fuerte, vigoroso y le grite al mundo que está de pie, que recupere su tesoro, que no es otro que la esencia de su raza, la grandeza de su gente buena.

No se quiere negar nuestra historia pero si se quisiera borrar negros pasajes que tanto daño han hecho a México, hoy se requiere que el descubrimiento sea de oportunidades, que las carabelas lleguen llenas de buenaventura, de LA NIÑA cuide su inocencia, que LA SANTA MARIA este en las oraciones de cada mexicano y que LA PINTA sirva para dar color a nuestras esperanzas y realidades para gritar con alegría VIVA LA RAZA.