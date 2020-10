El capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar una encuesta para enjuiciar a los expresidentes tendrá un costo de casi mil 500 millones de pesos, luego de que diputadas y diputados de Morena y sus aliados aprobaron este referéndum que se realizará el domingo 1° de agosto del 2021, cuya fecha es inamovible.

Además de costosa, la consulta resulta inútil porque desde ahora se sabe el resultado, puesto que todas y todos los ciudadanos desean que se juzguen no sólo a los expresidentes, sino también a todos los exfuncionarios que cometieron ilícitos y amasaron grandes fortunas.

La consulta no busca castigar los excesos e ilícitos que en forma aparente cometieron o permitieron los expresidentes, sino más bien es una estrategia electorera de López Obrador para que ciudadanas y ciudadanos voten a favor de candidatas y candidatos de Morena y sus aliados en las elecciones federales del 2021, luego de que el ejercicio del poder ha provocado que la sociedad mexicana no crea en la llamada 4° Transformación.

Nadie está de acuerdo con la consulta, sobre todo después del ridículo que hicieron la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la calificaron como constitucional, es decir Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán.

Y más cuando cambiaron la pregunta que decía: ¿estás de acuerdo o no en enjuiciar a los expresidente?, por una que no tiene ni pies ni cabeza y que nadie entiende porque no está clara: ¿Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La pregunta que elaboraron los magistrados de la SCJN que calificaron como constitucional la consulta a nadie dejó satisfecho, más cuando el capricho de López Obrador costará mil 500 millones de pesos que se podrían utilizar en comprar más medicamentos para atender a los pacientes del coronavirus, sobre todo ahora que viene la segunda etapa de la pandemia en nuestro país.

Por otra parte, la lucha de los integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores (Alfego) será ardua y desgastante porque López Obrador no está dispuesto a negociar con ellos con el pretexto de cuidar la investidura presidencial, pero lo cierto es que no cree que se atrevan a romper el pacto federal.

El político tabasqueño minimiza la lucha que han emprendido los gobernadores aliancista por obtener más recursos en el 2021, incluso sus demandas las califica como medidas electoreras, por lo que deben emprender otras acciones porque no obtendrán nada.

Incluso, legisladoras y legisladores de Morena, siguiendo las órdenes del tabasqueño, reformará la Ley General de Salud, a fin de que el gobierno federal pueda disponer de más de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, también conocido como Fondo para Enfermedades Catastróficas.

Y hablando de morenistas, resulta que Mario Delgado Carrillo solicitó licencia como diputado federal para asumir la dirigencia nacional de Morena, sin embargo, no se sabe cuando tomará posesión del cargo luego de que su adversario en la contienda interna Porfirio Muñoz-Ledo Lazo de la Vega, interpuso un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La militancia morenista espera que este recurso no impida que Delgado Carrillo tome posesión del cargo, sobre todo porque muchos comen ansias para que se inicie la renovación de las dirigencias estatales de Morena, como sucede en Tamaulipas, en donde distintos grupos esperan la voz de arranque.

Y hablando de la dirigencia estatal de Morena, corre el rumor de que el diputado federal Armando Zertuche Zuani pretende ser el sucesor del profesor Enrique Torres Mendoza.

El rumor de inmediato generó una serie de críticas en contra de Zertuche Zuani, incluso dicen que ni siquiera es militante de Morena porque él llegó a la Cámara de Diputados bajo las siglas del PT.

Los seguidores del presidente del Consejo Estatal de Morena, Jaime Oyervides Martínez, estarán muy pendientes de que Delgado Carrillo no cambie las reglas internas para apoyar a su amigo y fiel seguidor Zertuche Zuani para que ocupe la dirigencia estatal de Morena sin ser militante de este partido.

