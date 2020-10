¿Recuerda Usted a TOMAS GLORIA REQUENA?, ándele, ese que fue Alcalde de San Fernando, Tamaulipas y legislador federal enfundado en los colores del PRI.

Si, el mismo que oriundos de San Fernando señalaron como responsable de haber dejado sin educación preparatoria a un buen número de jóvenes porque se apropió de las instalaciones de la escuela, gracias a las malas acciones del ITAVU, el edificio que albergaba la Institución educativa ahora es de él y de una ex Diputada, aunque después lo rentó a una paraestatal.

Ese que allá en San Fernando se le conoce más como el dueño de una asociación que con su socia la ex diputada, GRISELDA DAVILA, presuntamente se propinaron de terrenos y recursos destinados a los pescadores de la carbonera, que en su conciencia carga esos pecados y muchas linduras más.

Pues bien, resulta que TOMAS GLORIA REQUENA luego de que intentara convertirse en Presidente Estatal del PRI, partido que todo le ha dado, ahora anda patrocinando o engañando a los del Verde Ecologista en Tamaulipas.

Hace días sostuvo reunión con los jóvenes del tucán en San Fernando, dicen que les prometió poner a su disposición su estructura y recursos para que los muchachos del verde hagan campaña.

¿Qué querrá TOMAS?, se duda que su participación sea desinteresada, obviamente quiere poner a los muchachos del verde a trabajar para que le puedan sumar votos y buscar una candidatura.

No se cree que de paso sin huarache TOMAS, el problema es que la inexperiencia de los muchachos verdes, que aún no saben que con ÉL no hay gloria para su partido.

Deben de andar bastantes desesperados los del Verde Ecologista para aceptar en sus filas a personajes tan señalados como TOMAS GLORIA.

Cierto es que como hacen todos los partidos cuando no tienen cartas conocidas, operadores, capital político o económico y tienen enfrente una contienda electoral agarran de todo para hacerse notar, el problema es que en ocasiones les resulta más caro el remedio que la enfermedad aunque, claro que para los verdes cualquier cosa es ganancia, más si van solos.

En fin, la situación es que TOMAS GLORIA reaparece, solo que ya no viste de tricolor ahora a su edad trata de reverdecer, espera que como a MANUEL CAVAZOS la muchachada le transmitan juventud, le den vitalidad para regresar a los escenarios políticos.

Ahora el exalcalde presuntamente más corrupto que ha tenido San Fernando viste de Verde Ecologista, ¿Tan desesperados están en ese partido?, quizá a los del tucán su inexperiencia y juventud no les da para ver que con Tomas no hay Gloria.