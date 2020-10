Entre finales de agosto e inicio de septiembre, se dio una controversia

con el regreso a clases presenciales, del ciclo 2020-2021, entre las

secretarías de Educación y Salud de Tamaulipas, ¿lo recuerda…?

Mientras que la titular de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA,

aseguraba que el regreso a las clases presenciales se daría en el mes de

enero del 2021, el de Educación, MARIO GÓMEZ MONROY, se

apresuraba a “desmentirla”.

Incluso algunos alcaldes, de forma responsable y ecuánime, como el de

Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, y la de Reynosa, MAKI

ORTIZ, tomaron con seriedad las palabras de MOLINA y se

pronunciaron a favor de cuidar la salud del universo escolar.

Al final resultaron sabias las palabras de MOLINA, pues no se ha

regresado a las clases presenciales en Tamaulipas y en su lugar está la

modalidad virtual que, aunque “complicada”, es lo que tenemos y punto.

Apenas ayer jueves (22/10/2020), el Fondo Monetario Internacional

advertía que la pandemia del Covid-19 —y lo cito— “evolucionaba como

combustión lenta en América Latina”.

Agregaba que las cifras oficiales de muertes podrían estar subestimadas

en México y que, a pesar de las medidas para contener el virus, con el

aumento de la movilidad también aumentaron los contagios.

Al momento de cerrar la presente colaboración, las muertes por Covid19 en México siguen aumentando, perfilándose a la cifra de las 90 mil y

el número de contagios, ¡ni para qué les cuento!

Para colmo, no tenemos una vacuna en nuestras manos. Hay

investigaciones, ¡sí!, y algunas muestran avances prometedores, pero

en México no tenemos nada; sólo promesas.

La subsecretaria de Educación Básica, MAGDALENA MORENO ORTIZ,

aseguró que ya se tenían los protocolos definidos para un eventual

regreso a clases presenciales en enero del 2021.

El mismo GÓMEZ MONROY confirmó que las clases serían mixtas,

presenciales y virtuales, pero hasta que las autoridades sanitarias así lo

determinaran.

En México, las medidas para contener el virus, específicamente las

referentes al confinamiento, ya están “cansando” a la población y ello

ha generado que se relaje la prevención y aumenten los contagios.

Vamos a suponer sin conceder que en enero se reactivan las clases

presenciales, habría dos cosas que agravarían la situación: la falta de la

vacuna “anticovid” y el invierno que detona los males respiratorios; un

escenario por demás catastrófico.

Por todo lo anterior, hay un fundamentado temor de los padres de

familia por enviar a sus hijos a la escuela porque el Covid-19 no es un

juego, ni un invento, hay casi 90 mil muertes en México (cifras oficiales)

que así lo comprueban.

Ojalá que ya tengamos una vacuna para enero; ojalá que el Covid-19

haya sido erradicado y ojalá que, bajo ese tenor, se puedan tener las

clases presenciales y regresar a la “normalidad” como la conocíamos

antes de la pandemia.

Pero estamos a finales de octubre, faltan dos meses para que termine

el año e inicie enero; la curva no la hemos domado ni la domaremos en

el corto plazo y ésa es una realidad a la que no le podemos cerrar los

ojos.

Por lo anterior, al menos en este momento, pensar en las clases

presenciales es un riesgo que ningún padre que ame a sus hijos, ni

tampoco autoridad responsable, puede correr.

España, Alemania y Francia “se calaron” con eso de regresar a la

“normalidad” saliendo del confinamiento y ahora viven un rebrote.

¿Clases presenciales o “ruleta rusa” …? Pendientes…

~~FOMENTA RIVAS LA TRANSPARENCIA.- El alcalde de Nuevo

Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, firmó la mañana de este jueves

22 de octubre, un convenio de colaboración con el Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT). El

alcalde RIVAS señaló durante el evento protocolario, que si algo

distingue a su Gobierno es la transparencia y la rendición de cuentas, ya

que es importante que la ciudadanía esté enterada de lo que se hace en

la Administración, pero también de cómo se hace y el manejo que se le

da a los recursos.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… En Palacio Nacional ya se dieron cuenta que el

“amor” que DONALD TRUMP le profesa al jefe de la Cuarta

Transformación, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,

es más falso que un billete de siete dólares impreso en papel estraza…

Cuentan que cuentan que el amor es confianza y ésa no la hubo de

las agencias gringas (DEA, principalmente) hacia el Estado Mexicano,

con la detención del general SALVADOR CIENFUEGOS… También

cuentan que hay confusión y temor en Palacio Nacional pues se

sospecha que la captura de CIENFUEGOS será la primera de varias que

están por ejecutarse… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El ex alcalde de Madero, ANDRÉS ZORILLA

MORENO, podría echarle a perder los planes de recuperar la Alcaldía al

Partido Acción Nacional… Cuentan que cuentan que, aunque no iría

en las boletas electorales, mucho daño le podría hacer al PAN si

ZORRILLA se obsesiona en meter con calzador, a una candidatura, a

la dueña de sus ahora raquíticas quincenas… También cuentan que,

si CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO se convierte en candidato

azul a la Alcaldía, lo más recomendable es que ZORRILLA se vaya de

viaje con su cónyuge, de preferencia al extranjero, durante todo el

tiempo que dure la campaña, para que no sea ave de mal agüero. Dicen

que se cosecha lo que se siembra… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… El grupo de MANLIO FABIO BELTRONES (o lo

que queda de él), ya le prepara una bienvenida “como se merece” al

ahora ex secretario de Seguridad de la 4T, ALFONSO DURAZO

MONTAÑO… Cuentan que cuentan que, siendo Sonora una tierra

gobernada por la priista CLAUDIA PAVLOVICH y luego de lo que se

dio en Coahuila e Hidalgo, andan bien engallados los priistas en aquella

tierra. Claro, falta mucho tiempo para las definiciones, pero luego del

poco trabajo y las muchas dudas que DURAZO dejó como Secretario

de Seguridad del país, las cosas no pintan nada bien… ¡Upssss!

++CUENTAN QUE… Su cuadro chico le está “quemando mucho

incienso” (en exceso) al director de Radio, Televisión y Cinematografía,

RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, desde que fue parte del

elenco en “La Mañanera” del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ

OBRADOR, ¡OMG! … Cuentan que cuentan que nadie tiene ninguna

candidatura amarrada y tampoco el triunfo asegurado en las urnas,

aunque recibas el espaldarazo presidencial y ahí tiene la interna de

Morena, sin definición y para tercera vuelta como ejemplo. Así como se

están desarrollando las cosas en el país y en el tema político/electoral,

RODOLFO pinta para ser el “negro de la feria” al que todos le tiran,

para cuidar al “tapado”; no hay que olvidar que el presidente LÓPEZ

OBRADOR se forjó en el PRI y allí se estila mucho este tipo de

pantallas… ¿Será…?

Gracias. Hasta el lunes…

