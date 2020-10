México, 13 de Octubre 2020. La plantilla y cuerpo técnico del Napoli del mexicano Hirving Lozano, recibió el visto bueno de la Hacienda Sanitaria Local (ASL), para terminar con el confinamiento en el que se encontraban desde el pasado sábado 3 de octubre tras los casos positivos de los centrocampistas, Piotr Zielinski y Eljif Elmas.

«La ASL de Caserta, tras las nuevas disposiciones y tras el último test con resultado negativo, ha decretado el fin del aislamiento del grupo del equipo en el Training Center y por eso regresamos a casa», informó el cuadro napolitano en un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter.

La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 13, 2020

Además de haber perdido el partido contra la Juventus el pasado domingo 4 de octubre por no presentarse en la cancha de Turín, el Napoli no pudo prestar a sus jugadores a sus selecciones en esta fecha FIFA, por lo que jugadores como David Ospina, Fabián Ruiz y el mismo Chucky Lozano no pudieron disputar de los encuentros internacionales.

El Napoli enfrentará en casa este sábado al líder de la Serie A y equipo más goleador, el Atalanta de Bérgamo luego de casi tres semanas sin actividad de sus jugadores.