ESTADOS UNIDOS: Martes 6 de Octubre Chris Evans, ha arremetido contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump luego de que el mandatario tuiteara “No teman al COVID”.

El actor de 39 años acudió a su Twitter personal para responder a la publicación de Trump, quien recientemente fue dado de alta del hospital militar Walter Reeds luego de presentar síntomas de COVID-19 como fiebre.

“Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. Me siento mejor que hace 20 años” escribió el presidente.

A esta afirmación, Chris Evans, conocido por interpretar al Capitán América en el Universo Cinematográfico Marvel, enfureció y arremetió contra Trump.

Don’t be afraid of Covid?!

You’ve been under round-the-clock care by the best doctors using the best drugs. Do you really think everyone has access to that?!

Sadly, I’m sure you’re aware of that disparity, you just don’t care

This is reckless to a shocking degree, even for you https://t.co/H8CGlD9DcZ

— Chris Evans (@ChrisEvans) October 5, 2020