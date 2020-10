ESTADOS UNIDOS: Martes 13 de Octubre del 2020 La cantante de 18 años lució un conjunto monocromático color nude mientras hacía mandados con amigos en el sur de California.

Billie Eilish mantuvo las cosas simples vistiendo una camiseta ajustada de tirantes y un par de cómodos pantalones cortos. Se las arregló para agregar solo un toque de su estilo funky a un atuendo que de otra manera sería silencioso con un par de calcetines con el logo de Gucci.

La estadunidense, cuyo nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, lució un par de Adidas YEEZY Slides marrones de la línea de Kanye West. Su cabello verde eléctrico estaba recogido en un moño desordenado y parecía estar relativamente libre de maquillaje.

Su primer álbum de estudio, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” fue lanzada en marzo de 2019 y se ganó el primer lugar en las listas musicales mundiales, con el ídolo Justin Bieber incluso colaborando en un remix de su popular éxito Bad Guy.

Eilish recibió cinco premios Grammy, dos American Music Awards, tres MTV Video Music Awards y One Brit Award por el álbum que incluyó seis éxitos principales.