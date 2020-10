Estados Unidos, 03 de Octubre 2020. La NFL ha recibido una de las peores noticias posibles: Cam Newton estaría fuera para el partido de la semana 4 entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Chiefs de Kansas City, ya que el quarterback tendría coronavirus, según información de ESPN.

Los Pats emitieron un comunicado oficial informando que la noche de este viernes recibieron la noticia de que un jugador del club había dado positivo por Covid-19, además de que compañeros de equipo, entrenadores y staff que habían estado cerca de él, también se hicieron la prueba y resultaron negativos. Sin embargo, el equipo no reveló la identidad del afectado.

