Atención, atención, aviso importante para todos aquellos aspirantes a un puesto de elección popular, no, es para decirles que ya fueron elegidos, para esos menesteres aún falta mucho tiempo, así es que el anuncio no va en ese sentido.

El llamado es para que no pierdan tiempo y se sumen a una acción importante, para que demuestren ser una persona con buen corazón, aunque sea por esta ocasión.

Por lo general la gente piensa que lo único que les mueve a los aspirantes es ver sus nombres en la lista de elegidos con la ilusión de verse en la boleta electoral del próximo año, razón por la que algunos andan desatados vendiéndose como personas de gran sensibilidad, dispuestos a apoyar a la gente que menos tiene aunque disten mucho de actuar de esa forma en tiempos normales.

Así es que esta es su oportunidad para que se luzcan, se les avisa que hoy es un día en el que pueden demostrar que son buenas personas, con alma altruista, que les gusta ayudar por ayudar.

Hoy todos los aspirantes a candidatos tienen la oportunidad de demostrar que son personas sensibles, no importa que lo hagan para quedar bien y ganarse unos cuantos aplausos, o tomarse la foto que publicaran en sus muros de redes sociales, eso es intrascendente, lo importante es que participen, que ayuden a ayudar, se trata de que la vida, y el Banco de Alimentos, les brindan la oportunidad para que no solo exhiban su lado bueno sino que alimenten un poco su alma, colaboren con la noble institución llevando alimento para quienes carecen del mismo, para quienes no tienen dinero suficiente para comprar comida.

Claro que el llamado no solo es para los políticos que dicen ser sensibles, es para toda la ciudadanía, todos pueden aportar, recuerde que nadie es demasiado pobre como para no poder donar algo, regalar esperanza, felicidad.

Pongámonos la mano en el corazón, regresémosle a la vida un poco de lo mucho que nos ha brindado, hoy el Banco de Alimentos lleva a cabo su Colecta Anual México sin Hambre, la meta en Ciudad Victoria son 13 toneladas de alimento, pero entre más reciban más serán las personas a las que se puede alimentar.

Es momento de ayudar, abra su corazón y participe, en la capital tamaulipeca el Doctor JORGE SALINAS TREVIÑO, presidente del Banco de Alimentos en Victoria, y un equipo humanitario y entusiasta de ciudadanos, se darán a la tarea de organizar ejércitos de personas que recorrerán las calles de la ciudad, tocaran puertas, casa por casa, solicitando el apoyo para llevar alimento a familias que se encuentran en pobreza extrema. No les cierre la puerta ni usted se cierre la posibilidad de ayudar.

Se trata de ayudar por ayudar, se recibirán artículos no perecederos como laterías, azúcar, frijol, aceite y otros productos que servirán para alimentar a las más de 12 mil familias que reciben apoyos diariamente por el Banco de Alimentos.

Quienes no puedan aportar en especie igual pueden colaborar, se requieren manos para seleccionar los artículos y preparar las despensas, reiteramos, nadie es tan pobre que no pueda donar algo, y aquí, en la necesidad, la voluntad y el tiempo cuenta, igual son valiosa ayuda.

Ojala los políticos, sobre todo los aspirantes a candidatos, además de los grandes empresarios, profesionistas y funcionarios, se apliquen y colaboren, se aceptan donativos económicos que son deducibles de impuestos, llevar alimento a más de 13 mil familias de colonias, ejidos y centros de rehabilitación en este municipio no es fácil, se necesita valentía, disposición, tener un gran corazón, y mucho dinero, por eso la sociedad no puede quedarse al margen de la loable labor que lleva a cabo el Doctor JORGE SALINAS TREVIÑO al frente del Banco de Alimentos en la capital tamaulipeca.

Claro que lo bueno sería que siempre ayudaran todos los ciudadanos, pero por lo pronto hoy no pierda la oportunidad de alimentar su alma, ayude para que los que menos tienen tengan alimento, acuda a los centros de acopio, todo será bien recibido.

Quizá hay quienes piensen que no es necesario ayudar, que la gente necesitada está lejos y ni siquiera les conoce, pero créame, es un deber que tenemos con la vida, al ayudarles también ayudamos a la ciudad y se ayuda usted, y a sus hijos que alejará de la delincuencia al tener los jóvenes que comer, esperanzas de que hay gente buena, y oportunidades.

Hay gente que ni siquiera le alcanza para alimentarse tres veces al día, y cuando una persona tiene hambre es capaz de cualquier cosa, es en eso en lo que se tiene que trabajar, evitar que los padres de familia caigan en conductas inapropiadas para llevar alimento a sus hogares, se les deben dar oportunidades para que puedan salir tranquilos a buscar un trabajo digno, teniendo la certeza que sus hijos tendrán que comer.

A veces nos quejamos porque no se tiene una u otra cosa y no tenemos ni idea de las necesidades que tiene mucha gente, no debemos ser insensibles ni mal agradecidos con la vida, el solo hecho de transitar por este mundo es motivo suficiente para agradecer, hay personas que no tienen nada y aun así no se quejan, brindan una sonrisa y ayudan con lo que pueden, usted puede hacer lo mismo, o más.

Ayudemos a los que menos tienen colaborando, se estará contribuyendo a reconstruir el tejido social, a tener mejores sociedades para grandeza de la ciudad. Recuerde, no se debe ser mal agradecido con la vida, entre más manos aporten habrá menos manos pidiendo pan.

vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1, FB Rosa Elena González, www.vidadiaria.com.mx